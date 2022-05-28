https://tr.sputniknews.com/20220528/cumhurbaskani-erdogan-azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-ile-gorustu-1056772292.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. 28.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-28T20:54+0300

2022-05-28T20:54+0300

2022-05-28T20:55+0300

recep tayyip erdoğan

ilham aliyev

görüşme

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, davetine icabetle Azerbaycan'a günübirlik ziyaret gerçekleştirdiği Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Aliyev ile Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'ne denk gelen ziyaret çerçevesinde Türkiye dışında ilk kez Bakü'de düzenlenen "Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Azerbaycan"ın Seçkin Gözlemci Günü'ne katıldı.Daha sonra Asan (Kolay) Hizmet Merkezi ile Bakü Bilim Merkezi'nin açılışını gerçekleştiren iki lider, programın ardından ikili görüşmeye geçti.Erdoğan ve Aliyev, görüşme sonrası akşam yemeği yedi.

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recep tayyip erdoğan, ilham aliyev, görüşme