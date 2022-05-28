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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. 28.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-28T20:54+0300
2022-05-28T20:55+0300
recep tayyip erdoğan
ilham aliyev
görüşme
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, davetine icabetle Azerbaycan'a günübirlik ziyaret gerçekleştirdiği Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Aliyev ile Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'ne denk gelen ziyaret çerçevesinde Türkiye dışında ilk kez Bakü'de düzenlenen "Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Azerbaycan"ın Seçkin Gözlemci Günü'ne katıldı.Daha sonra Asan (Kolay) Hizmet Merkezi ile Bakü Bilim Merkezi'nin açılışını gerçekleştiren iki lider, programın ardından ikili görüşmeye geçti.Erdoğan ve Aliyev, görüşme sonrası akşam yemeği yedi.
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recep tayyip erdoğan, ilham aliyev, görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

20:54 28.05.2022 (güncellendi: 20:55 28.05.2022)
© İHACumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2022
© İHA
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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, davetine icabetle Azerbaycan'a günübirlik ziyaret gerçekleştirdiği Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Aliyev ile Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'ne denk gelen ziyaret çerçevesinde Türkiye dışında ilk kez Bakü'de düzenlenen "Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Azerbaycan"ın Seçkin Gözlemci Günü'ne katıldı.
Daha sonra Asan (Kolay) Hizmet Merkezi ile Bakü Bilim Merkezi'nin açılışını gerçekleştiren iki lider, programın ardından ikili görüşmeye geçti.
Erdoğan ve Aliyev, görüşme sonrası akşam yemeği yedi.
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