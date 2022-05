https://tr.sputniknews.com/20220528/cumhurbaskani-erdogan-ikinci-karabag-zaferinde-bayraktar-ihalarin-rolunu-dunyada-bilmeyen-yoktur-1056765653.html

Erdoğan: Aliyev'in Ermenistan'la kurmak istediği kalıcı barışı Türkiye olarak destekliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki diyalog sürecine ilişkin olarak "Bölgesel barış ve istikrar adına aziz kardeşim... 28.05.2022, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de düzenlenen TEKNOFEST Azerbaycan'ın Seçkin Gözlemci Günü'nde yaptığı konuşmada, can Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nde katılımcılarla beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğunu dile getirdi. Bağımsızlığın nasıl kazanıldığını, ne kadar değerli olduğunu çok iyi bilen bir milletin evladı olarak Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü tebrik eden Erdoğan, "İstiklal ve istikbal yolunda verdiğimiz şanlı mücadeleleri, şehadetleriyle taçlandıran kahramanlarımızı rahmet ve hürmetle yad ediyorum. Rabb'im aziz şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin. Rabb'im bizleri de şehitlerimizin kutlu ve mübarek yolundan ayırmasın." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz olmadığı gibi, habis niyetlilere verecek tek karış toprağımız da yoktur, olmayacaktır." dedi.İki hafta önce Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışını Aliyev ile birlikte gerçekleştirdiklerini hatırlatan Erdoğan, bugün ise Bakü'de bir başka tarihi buluşmaya yine birlikte imza attıklarını ifade etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in şahsında can Azerbaycan'ın mümtaz halkına samimi misafirperverlikleri için teşekkür eden Erdoğan, şöyle konuştu:"Hazar'ın incisi Bakü'de bir millet, iki devlet, tek festival şiarıyla dünyanın en gözde Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'i gerçekleştiriyoruz. Aziz Sancar hocamıza bu gurur günümüzde heyecanımızı paylaştığı için yine şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Rüzgarların şehri güzel Bakü'den Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu'nun Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte mücadele ettiği toprakların her karışına, Natavan'ın gazelinin işitildiği ovalara, şehidimiz Hüdayar kardeşimizin türkü söylediği diyarlara, Gence'ye, Şuşa'ya, Fuzuli'ye, Laçin'e, Azerbaycan'ın her bölgesine selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Bugün bir kez daha burada vücut bulan ebedi ve ezeli kardeşliğimizi Rabb'im daim eylesin."Bu yıl iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden tesisinin 30. yıldönümünü büyük bir gururla idrak ettiklerini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:"Ortak tarihimizden aldığımız ilhamla aramızdaki dostluk ve muhabbeti daha da sağlamlaştırıyor, birlik ve beraberliğimizi daha da perçinliyoruz. Her ne kadar diplomatik münasebetlerimiz 30 sene önce kurulmuş olsa da kader birliğimiz tarihin derinliklerine kadar uzanmaktadır. 1915'te Çanakkale'de, 1918'de Gence'de, Bakü'de ve Azerbaycan'ın diğer bölgelerinde yüreklerimiz ve bileklerimiz ortak mücadelemizde tekrar beraber olmuştur."Erdoğan'ın açıklamaları şöyle.:"Hazar'ın incisi Bakü'de, bir millet, iki devlet, tek festival şiarıyla dünyanın en gözde havacılık uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'i gerçekleştiriyoruz.Kader birliğimiz tarihin derinliklerine kadar uzanmaktadır. Çanakkale'de Gence'de Bakü'de yüreklerimiz ve bileklerimiz ortak mücadelemizde tekrar beraber olmuştur.İkili ilişkilerimizi sadece bölgeye değil, tüm dünyaya örnek olacak bir seviyeye taşıdıkDinimiz bir, dilimiz bir, ayımız bir yılımız bir, aşkımız bir yolumuz bir Azerbaycan - Türkiye.Bizler sözde değil özde kardeş olan iki devletiz, iki halkız.Anadolu gibi Azerbaycan da bizim toprağımızdır. Tıpkı Türkiye gibi burası bizim de vatanımızdır. Aynı şekilde, Türkiye'nin her bir karışı da sizin vatanıdır yurdudur. Trk milletinin kalbindeki Azerbaycan sevdasını kim atabilir? Kardeşler arasına kim girebilir? Gönüllerimiz arasına kim sınır çizebilir? Batı'dan Doğu'ya kadar nerede bir kardeşimiz varsa orası bizim evimizdir, yurdumuzdur.Çok daha farklı gelişmeler de inşallah olacak. İkili ilişkilerimizi bölgeye değil tüm dünyaya örnek olacak seviyeye taşıdık. Azerbaycan ile ilişkimizi önce stratejik ortaklığa, sona Şuşa Beyannamesi ile stratejik müttefikliğe çıkardık.Sizlerden aziz şehitlerimizin anısına sahip çıkmanızı bekliyoruz.Buraya geniş bir heyetle geldik, sizlere gençlerimizden de selam getirdik. Size Karabağ deyince yüreğinde fırtınalar kopan 85 milyonun selamını getirdik."

