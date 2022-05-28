https://tr.sputniknews.com/20220528/dershanenin-3-katindan-atlayan-16-yasindaki-cocuk-hayatini-kaybetti-1056755612.html

Dershanenin 3. katından atlayan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Dershanenin 3. katından atlayan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Hatay'da 16 yaşındaki lise öğrencisi Melike G., etüt merkezinin 3. kat penceresinden kendini boşluğa bıraktı. Caddede durumu fark edenler genç kızı yakalamaya... 28.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-28T00:34+0300

2022-05-28T00:34+0300

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türkiye

hatay

dershane

genç

intihar

ölüm

genç kız

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Hatay'ın İskenderun ilçesi Çay Mahallesi'nde Ulucami ile Kanatlı Caddesi kesişiminde bulunan etüt merkezi penceresinde Melike G.'yi görenler o tarafa yöneldi. Pencerenin altında toplananlar kendini boşluğa bırakan Melike'yi yakalamaya çalıştı. Ancak genç kız yere düştü.Asfalt zemine düşen Melike G.'yi , çevredekiler vakit kaybetmeden özel bir araçla hastaneye yetiştirdi. Hastanede tedavi altına alınan ve durumunun ağır olduğu öğrenilen Melike G., yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Genç kızın düşme anı ve çevredekilerin yakalamaya çalıştığı anlar bu sırada havada olan dron kamerası ile görüntülendi.

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hatay, dershane, genç, intihar, ölüm, genç kız