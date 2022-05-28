https://tr.sputniknews.com/20220528/dershanenin-3-katindan-atlayan-16-yasindaki-cocuk-hayatini-kaybetti-1056755612.html
Dershanenin 3. katından atlayan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Dershanenin 3. katından atlayan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Hatay'da 16 yaşındaki lise öğrencisi Melike G., etüt merkezinin 3. kat penceresinden kendini boşluğa bıraktı. Caddede durumu fark edenler genç kızı yakalamaya... 28.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-28T00:34+0300
2022-05-28T00:34+0300
2022-05-28T00:34+0300
türkiye
hatay
dershane
genç
intihar
ölüm
genç kız
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Hatay'ın İskenderun ilçesi Çay Mahallesi'nde Ulucami ile Kanatlı Caddesi kesişiminde bulunan etüt merkezi penceresinde Melike G.'yi görenler o tarafa yöneldi. Pencerenin altında toplananlar kendini boşluğa bırakan Melike'yi yakalamaya çalıştı. Ancak genç kız yere düştü.Asfalt zemine düşen Melike G.'yi , çevredekiler vakit kaybetmeden özel bir araçla hastaneye yetiştirdi. Hastanede tedavi altına alınan ve durumunun ağır olduğu öğrenilen Melike G., yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Genç kızın düşme anı ve çevredekilerin yakalamaya çalıştığı anlar bu sırada havada olan dron kamerası ile görüntülendi.
https://tr.sputniknews.com/20220526/internetten-siyanur-alip-kahveyle-icerek-intihar-etti--1056720976.html
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hatay, dershane, genç, intihar, ölüm, genç kız
Dershanenin 3. katından atlayan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Hatay'da 16 yaşındaki lise öğrencisi Melike G., etüt merkezinin 3. kat penceresinden kendini boşluğa bıraktı. Caddede durumu fark edenler genç kızı yakalamaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Melike G., hayatını kaybetti.
Hatay'ın İskenderun ilçesi Çay Mahallesi'nde Ulucami ile Kanatlı Caddesi kesişiminde bulunan etüt merkezi penceresinde Melike G.'yi görenler o tarafa yöneldi.
Pencerenin altında toplananlar kendini boşluğa bırakan Melike'yi yakalamaya çalıştı. Ancak genç kız yere düştü.
Asfalt zemine düşen Melike G.'yi , çevredekiler vakit kaybetmeden özel bir araçla hastaneye yetiştirdi.
Hastanede tedavi altına alınan ve durumunun ağır olduğu öğrenilen Melike G., yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Genç kızın düşme anı ve çevredekilerin yakalamaya çalıştığı anlar bu sırada havada olan dron kamerası ile görüntülendi.