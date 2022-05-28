https://tr.sputniknews.com/20220528/dervisoglu-ak-partiye-tek-basina-iktidari-kaybettiren-iyi-partinin-kendisidir-1056755775.html

Dervişoğlu: AK Parti'ye tek başına iktidarı kaybettiren İYİ Parti'nin kendisidir

Dervişoğlu: AK Parti'ye tek başına iktidarı kaybettiren İYİ Parti'nin kendisidir

İYİ Parti'nin Türk siyasi hayatının figüranı değil başrol oyuncusu olduğunu söyleyen İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, “18 yıl boyunca iktidarını... 28.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-28T00:38+0300

2022-05-28T00:38+0300

2022-05-28T00:38+0300

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İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, Perşembe ilçesinde Kırlı Mahallesi Teşkilat Temsilciliği'nin açılışında, 27 Mayıs'ın Türk demokrasisinde darbeler tarihinin başlangıcı ve darbe yapmanın meşru zeminini oluşturan tarih olduğunu belirtti.Akabinde bu ülkenin 9 ve 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat, 27 Nisan'ları gördüğünü ifade eden Dervişoğlu, o günden bugüne Türkiye üzerinde tezgahlanan oyunun da hiçbir zaman değişmediğini savundu.Dervişoğlu, milletin, bu iktidarı iş başına getirmek için oy kullanma tercihini Adalet ve Kalkınma Partisi lehine kullandığını vurgulayarak, "Millet haklıydı. Millet her zaman haklıdır çünkü. O dönemin siyasi kararları, siyasi uygulamaları ve icraatları bugünkü hükümeti iş başına getirdi ve 2002'den günümüze de 20 yıl geçti. 20 yıldan beri bu iktidar iş başında" dedi.Türkiye'de sistemin değiştiğini de anımsatan Dervişoğlu, şu değerlendirmede bulundu:'İYİ Parti Türk siyasi hayatının figüranı değil, başrol oyuncusudur'Dervişoğlu, İYİ Parti'nin Türk milleti adına verdiği mücadelenin çok doğru anlaşılması gerektiğini vurgulayarak, "İYİ Parti Türk siyasi hayatının figüranı değil başrol oyuncusudur. Herkes bunu iyi bilmek mecburiyetindedir. Herkes çıkıp 'iktidarın neresinden hangi payı ve parçayı kapacağım' hesabı yaparken, İYİ Parti'nin ortaya koyduğu hesap, bugünden başlayarak tek başına iktidardır. Onun da müjdesi sayın Meral Akşener'in Başbakanlığıdır Allah'ın izniyle" diye konuştu.Konuşmasının ardından Dervişoğlu, partililerle temsilciliğin açılışını gerçekleştirdi.

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iyi parti, seçim, mhp, ak parti