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Diyarbakır’da akıntıya kapılan kız çocuğunu kurtaran kadın hayatını kaybetti
Diyarbakır’da akıntıya kapılan kız çocuğunu kurtaran kadın hayatını kaybetti
Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde pikniğe giden aileden akıntıya kapılan 12 yaşındaki kız çocuğunu kurtarmak için suya giren 22 yaşındaki Leyla Çiçek yaşamını... 28.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-28T23:04+0300
2022-05-28T23:04+0300
türkiye
boğulma
diyarbakır
kız çocuğu
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Piknik için Batman'dan Kulp'un Hamzalı Mahallesi’ne bağlı Sında mezrasında bulunan Zore Çayı’na gelen aileden 12 yaşlarındaki küçük kız çocuğu girdiği derede akıntıya kapıldı.Küçük kızı kurtarmak için suya atlayan yengesi Leyla Çiçek, 500 metre kadar sürüklenerek küçük kızı kurtardı. Ancak Leyla Çiçek, akıntıya kapılarak yaklaşık 15 kilometre sürüklenerek kayboldu. 112 Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Jandarma dalgıç ve Diyarbakır AFAD’a bağlı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. 4 saatlik arama sonucu 22 yaşındaki Leyla Çiçek’in cansız bedenine ulaşıldı. Çiçek’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kulp Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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boğulma, diyarbakır, kız çocuğu

Diyarbakır’da akıntıya kapılan kız çocuğunu kurtaran kadın hayatını kaybetti

23:04 28.05.2022
© İHADiyarbakır’da akıntıya kapılan kız çocuğunu kurtaran kadın hayatını kaybetti
Diyarbakır’da akıntıya kapılan kız çocuğunu kurtaran kadın hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2022
© İHA
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Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde pikniğe giden aileden akıntıya kapılan 12 yaşındaki kız çocuğunu kurtarmak için suya giren 22 yaşındaki Leyla Çiçek yaşamını yitirdi.
Piknik için Batman'dan Kulp'un Hamzalı Mahallesi’ne bağlı Sında mezrasında bulunan Zore Çayı’na gelen aileden 12 yaşlarındaki küçük kız çocuğu girdiği derede akıntıya kapıldı.
Küçük kızı kurtarmak için suya atlayan yengesi Leyla Çiçek, 500 metre kadar sürüklenerek küçük kızı kurtardı. Ancak Leyla Çiçek, akıntıya kapılarak yaklaşık 15 kilometre sürüklenerek kayboldu.
112 Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Jandarma dalgıç ve Diyarbakır AFAD’a bağlı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.
4 saatlik arama sonucu 22 yaşındaki Leyla Çiçek’in cansız bedenine ulaşıldı. Çiçek’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kulp Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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