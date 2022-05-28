https://tr.sputniknews.com/20220528/dursun-ozbekten-galatasaray-adasi-aciklamasi-galatasaraylilarindir-her-zaman-da-oyle-kalacaktir-1056770493.html
Dursun Özbek'ten Galatasaray Adası açıklaması: Galatasaraylılarındır, her zaman da öyle kalacaktır
Dursun Özbek'ten Galatasaray Adası açıklaması: Galatasaraylılarındır, her zaman da öyle kalacaktır
Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Dursun Özbek, Galatasaray Adası'nın kırmızı çizgileri olduğunu belirterek, "Galatasaray Adası Galatasaraylılarındır, her zaman... 28.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-28T19:11+0300
2022-05-28T19:11+0300
2022-05-28T19:11+0300
spor
galatasaray adası
galatasaray
dursun özbek
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Sarı-kırmızılı kulüpte 11 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda tekrar başkanlığa aday olan Dursun Özbek, Türkiye Spor Yazarları Derneğinin Levent'teki tesislerinde Galatasaraylı kadın üyelerle bir araya geldi.Kulüpte kadın üyelerin daha aktif rol alması için her türlü desteği vereceğini anlatan Dursun Özbek, seçimli genel kurul divanında tüm üyelerin kadın olması önerisini yineledi.Dursun Özbek, Galatasaray Adası'nın satılacağına yönelik iddialarla ilgili şunları kaydetti:
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galatasaray adası, galatasaray, dursun özbek
Dursun Özbek'ten Galatasaray Adası açıklaması: Galatasaraylılarındır, her zaman da öyle kalacaktır
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Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Dursun Özbek, Galatasaray Adası'nın kırmızı çizgileri olduğunu belirterek, "Galatasaray Adası Galatasaraylılarındır, her zaman da öyle kalacaktır" dedi.
Sarı-kırmızılı kulüpte 11 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda tekrar başkanlığa aday olan Dursun Özbek, Türkiye Spor Yazarları Derneğinin Levent'teki tesislerinde Galatasaraylı kadın üyelerle bir araya geldi.
Kulüpte kadın üyelerin daha aktif rol alması için her türlü desteği vereceğini anlatan Dursun Özbek, seçimli genel kurul divanında tüm üyelerin kadın olması önerisini yineledi.
Dursun Özbek, Galatasaray Adası'nın satılacağına yönelik iddialarla ilgili şunları kaydetti:
"Galatasaray Adası bizim kırmızı çizgimizdir. Galatasaray Adası Galatasaraylılarındır, her zaman da öyle kalacaktır. Divan kurulu toplantısında bu konudaki projemizden kısaca bahsetmiştim. Galatasaray Adası'nda en kısa zamanda üyelerimize hizmet verir bir sosyal tesis alanı oluşturmak için çalışmalara başlayacağız. Tüm bu çalışmaların maliyeti de yönetim kurulumuz tarafından karşılanacaktır. Bizim odağımız Galatasaray'ı, konusunda tecrübeli bir ekiple, detaylıca planlanmış bir çalışmayla mali bağımsızlığa kavuşturarak, geleceğini garanti altına almaktır. Bu bizim sadece Galatasaray'ı sevenlere değil çocuklarımıza, torunlarımıza karşı sorumluluğumuzdur. Dolayısıyla bu tip temeli olmayan iddialara biz Galatasaray camiası olarak zaman harcamamalıyız."