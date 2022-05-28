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https://tr.sputniknews.com/20220528/ehliyet-sinavina-kamera-ve-ses-sistemi-ile-giren-kisi-yakalandi-1056768955.html
Ehliyet sınavına kamera ve ses sistemi ile giren kişi yakalandı
Ehliyet sınavına kamera ve ses sistemi ile giren kişi yakalandı
Muş’un Malazgirt ilçesinde bir kişi ehliyet sınavına üzerinde kamera ve ses sistemi ile girdiği gerekçesiyle gözaltına alındı. 28.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-28T17:29+0300
2022-05-28T17:30+0300
türkiye
ehliyet
ehliyet sınavı
sistem
kamera
muş
malazgirt
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Malazgirt Şehit Yusuf İmam Hatip Anadolu Lisesi içinde bulunan e-sınav merkezinde ehliyet sınavına girmek isteyen bir kişinin şüpheli hareketlerinden şüphelenen Malazgirt İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri şüpheli şahsı kıskıvrak yakaladılar. Polis ekiplerince, şüphelinin üzerinde Wi-Fi ile internete bağlı kamera ve ses düzeneği olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Şüpheli şahısın ifadesinde bu düzeneği internet üzerinden satın aldığını, daha önce sınavı geçemediği için bu yönteme başvurduğunu öne sürdüğü belirtildi.
türkiye
muş
malazgirt
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ehliyet, ehliyet sınavı, sistem, kamera, muş, malazgirt

Ehliyet sınavına kamera ve ses sistemi ile giren kişi yakalandı

17:29 28.05.2022 (güncellendi: 17:30 28.05.2022)
© İHA / SAMİ DEMİRMuş'un Malazgirt ilçesinde bir kişi ehliyet sınavına üzerinde kamera ve ses sistemi ile girdiği gerekçesiyle gözaltına alındı.
Muş'un Malazgirt ilçesinde bir kişi ehliyet sınavına üzerinde kamera ve ses sistemi ile girdiği gerekçesiyle gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2022
© İHA / SAMİ DEMİR
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Muş’un Malazgirt ilçesinde bir kişi ehliyet sınavına üzerinde kamera ve ses sistemi ile girdiği gerekçesiyle gözaltına alındı.
Malazgirt Şehit Yusuf İmam Hatip Anadolu Lisesi içinde bulunan e-sınav merkezinde ehliyet sınavına girmek isteyen bir kişinin şüpheli hareketlerinden şüphelenen Malazgirt İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri şüpheli şahsı kıskıvrak yakaladılar.
Polis ekiplerince, şüphelinin üzerinde Wi-Fi ile internete bağlı kamera ve ses düzeneği olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Şüpheli şahısın ifadesinde bu düzeneği internet üzerinden satın aldığını, daha önce sınavı geçemediği için bu yönteme başvurduğunu öne sürdüğü belirtildi.
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