https://tr.sputniknews.com/20220528/fazil-say-doganin-korunmasi-ve-farkindalik-yaratilmasi-amaciyla-munzur-cayi-kiyisinda-konser-verdi-1056773211.html
Fazıl Say, doğanın korunması ve farkındalık yaratılması amacıyla Munzur Çayı kıyısında konser verdi
Fazıl Say, doğanın korunması ve farkındalık yaratılması amacıyla Munzur Çayı kıyısında konser verdi
Piyanist ve besteci Fazıl Say'ın, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde doğanın korunması ve farkındalık yaratılması için konser verdi. Yaklaşık 1,5 saat süren konserle... 28.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-28T21:39+0300
2022-05-28T21:39+0300
2022-05-28T21:48+0300
yaşam
fazıl say
konser
munzur
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1c/1056773186_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_9067315d1f848bfd2ee5dcedf29cf237.jpg
Ovacık Belediyesi tarafından organize edilen Fazıl Say konseri, Çakmaklı köyü civarında Munzur Çayı kıyısında düzenlendi.Fazıl Say, konser öncesi yaptığı konuşmada, kentte ve müzikseverlerin arasında olmaktan dolayı onur duyduğunu söyledi.Kendisini dinlemeye gelenlere teşekkür eden Say, "Munzur Çayı'nın temiz ve özgür akması için naçizane katkılarımız, sizinle dayanışma içinde olduğumuzu ve sizin yalnız olmadığınızı belirtmek için buradayız" dedi.Say, Tunceli'ye ilk defa geldiğini belirterek, "Bu yöreden çok fazla insanla tanıştım ve hep aydın insanlarla tanışmışımdır. Dersimlilerin ne kadar çok kitap okuduğunu, aydın insanlar olduğu ile hep gurur duymuşumdur" ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından sahne alan Say ile solist Serenad Bağcan, Nazım Hikmet, Ömer Hayyam, Metin Altıok, Cemal Süreya, Can Yücel, Turgut Uyar, Aziz Nesin, Pir Sultan Abdal, Yunus Emre, Muhyiddin Abdal'a ait eserlerin yanı sıra yöreye ait ezgileri seslendirdi.Yaklaşık 10 bin kişinin izlediği konser, 1,5 saat sürdü.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1c/1056773186_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_7e349aa39fa721f98a81d795a863b696.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fazıl say, konser, munzur
Fazıl Say, doğanın korunması ve farkındalık yaratılması amacıyla Munzur Çayı kıyısında konser verdi
21:39 28.05.2022 (güncellendi: 21:48 28.05.2022) Abone ol
Piyanist ve besteci Fazıl Say'ın, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde doğanın korunması ve farkındalık yaratılması için konser verdi. Yaklaşık 1,5 saat süren konserle ilgili Say, "Munzur Çayı'nın temiz ve özgür akması için naçizane katkılarımız, sizinle dayanışma içinde olduğumuzu ve sizin yalnız olmadığınızı belirtmek için buradayız" dedi.
Ovacık Belediyesi tarafından organize edilen Fazıl Say konseri, Çakmaklı köyü civarında Munzur Çayı kıyısında düzenlendi.
Fazıl Say, konser öncesi yaptığı konuşmada, kentte ve müzikseverlerin arasında olmaktan dolayı onur duyduğunu söyledi.
Kendisini dinlemeye gelenlere teşekkür eden Say, "Munzur Çayı'nın temiz ve özgür akması için naçizane katkılarımız, sizinle dayanışma içinde olduğumuzu ve sizin yalnız olmadığınızı belirtmek için buradayız" dedi.
Say, Tunceli'ye ilk defa geldiğini belirterek, "Bu yöreden çok fazla insanla tanıştım ve hep aydın insanlarla tanışmışımdır. Dersimlilerin ne kadar çok kitap okuduğunu, aydın insanlar olduğu ile hep gurur duymuşumdur" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından sahne alan Say ile solist Serenad Bağcan, Nazım Hikmet, Ömer Hayyam, Metin Altıok, Cemal Süreya, Can Yücel, Turgut Uyar, Aziz Nesin, Pir Sultan Abdal, Yunus Emre, Muhyiddin Abdal'a ait eserlerin yanı sıra yöreye ait ezgileri seslendirdi.
Yaklaşık 10 bin kişinin izlediği konser, 1,5 saat sürdü.