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FETÖ firarisi Enes Kanter'e 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten soruşturma
FETÖ firarisi Enes Kanter'e 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ firarisi Enes Kanter hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten re'sen soruşturma başlattığı bildirildi. 28.05.2022, Sputnik Türkiye
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cumhurbaşkanına hakaret
enes kanter
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ firarisi Enes Kanter hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret"ten re'sen soruşturma başlattı.Anadolu Ajansı'ndan alınan bilgiye göre, Enes Kanter hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının üstüne bastığı görüntünün yer aldığı videoya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen soruşturma başlatıldı.Soruşturmanın 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçu kapsamında yürütüldüğü kaydedildi.
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cumhurbaşkanına hakaret, enes kanter, fetö

FETÖ firarisi Enes Kanter'e 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten soruşturma

21:13 28.05.2022 (güncellendi: 21:20 28.05.2022)
© Fotoğraf : TwitterEnes Kanter
Enes Kanter - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2022
© Fotoğraf : Twitter
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ firarisi Enes Kanter hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten re'sen soruşturma başlattığı bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ firarisi Enes Kanter hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret"ten re'sen soruşturma başlattı.
Anadolu Ajansı'ndan alınan bilgiye göre, Enes Kanter hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının üstüne bastığı görüntünün yer aldığı videoya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen soruşturma başlatıldı.
Soruşturmanın 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçu kapsamında yürütüldüğü kaydedildi.
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