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https://tr.sputniknews.com/20220528/g7den-opece-petrol-arzini-artirma-cagrisi-1056757108.html
G7'den OPEC'e petrol arzını artırma çağrısı
G7'den OPEC'e petrol arzını artırma çağrısı
G7 iklim, enerji ve çevre bakanları, yüksek petrol fiyatlarına karşı Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'ne (OPEC) petrol arzını artırma çağrısında bulundu. 28.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-28T01:16+0300
2022-05-28T01:16+0300
ekonomi
g7
petrol
arz
fiyat
çağrı
opec
petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec)
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ABD, Almanya, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin iklim, enerji ve çevre bakanları, Almanya'da düzenlenen toplantının ardından ortak yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, bakanların iklim ve çevreyi tehlikeye atan, gezegen, yaşamlar, geçim kaynakları ve gelecek nesiller üzerinde ciddi etkisi olan krizleri ele almak için bir araya geldiği belirtildi.Son yaşananların enerji arz güvenliğine yönelik önemli risklere de yol açtığına işaret edilen açıklamada, "OPEC'in oynayacağı kilit bir rol olduğunu kaydederek, petrol ve gaz üreten ülkeleri sorumlu bir şekilde hareket etmeye ve sıkılaşan uluslararası piyasalara yanıt vermeye çağırıyoruz" ifadesi kullanıldı.Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'dan gelen doğal gaza bağımlılığının azaltılmasının 'özel bir aciliyet' arz ettiği vurgulanan açıklamada, mevcut krizin, arzı çeşitlendirerek temiz, güvenli ve sürdürülebilir enerji teknolojilerinin yaygınlaşmasını hızlandırarak ve enerji verimliliğini artırarak Avrupa'nın Rusya'ya olan bağımlılığını azaltması için acil ihtiyacı ve fırsatı vurguladığı kaydedildi.Açıklamada, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) arzının Avrupa'daki boru hattı gazının olası arz kesintilerini azaltmada önemli rol oynayacağı belirtildi.İklim değişikliği, biyoçeşitlilik kaybı ve kirlilikten duyulan derin endişeye de dikkat çekilen açıklamada, bu nedenle on yılda acil, kısa ve orta vadeli eylemlerde bulunulmasının taahhüt edildiği aktarıldı.Açıklamada, 2035'e kadar karbondan arındırılmış elektrik sektörüne ulaşılmasının hedeflendiği belirtilerek, sınırlı durumlar dışında bu yılın sonuna kadar fosil yakıt projelerine yönelik kamu desteğinin de sona erdirilmesi taahhüt edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220526/abdnin-ham-petrol-stoklari-azaldi-1056688030.html
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g7, petrol, arz, fiyat, çağrı, opec, petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec)

G7'den OPEC'e petrol arzını artırma çağrısı

01:16 28.05.2022
© AAPetrol - Petrol Rafinerisi
Petrol - Petrol Rafinerisi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2022
© AA
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G7 iklim, enerji ve çevre bakanları, yüksek petrol fiyatlarına karşı Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'ne (OPEC) petrol arzını artırma çağrısında bulundu.
ABD, Almanya, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin iklim, enerji ve çevre bakanları, Almanya'da düzenlenen toplantının ardından ortak yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, bakanların iklim ve çevreyi tehlikeye atan, gezegen, yaşamlar, geçim kaynakları ve gelecek nesiller üzerinde ciddi etkisi olan krizleri ele almak için bir araya geldiği belirtildi.
Son yaşananların enerji arz güvenliğine yönelik önemli risklere de yol açtığına işaret edilen açıklamada, "OPEC'in oynayacağı kilit bir rol olduğunu kaydederek, petrol ve gaz üreten ülkeleri sorumlu bir şekilde hareket etmeye ve sıkılaşan uluslararası piyasalara yanıt vermeye çağırıyoruz" ifadesi kullanıldı.
Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'dan gelen doğal gaza bağımlılığının azaltılmasının 'özel bir aciliyet' arz ettiği vurgulanan açıklamada, mevcut krizin, arzı çeşitlendirerek temiz, güvenli ve sürdürülebilir enerji teknolojilerinin yaygınlaşmasını hızlandırarak ve enerji verimliliğini artırarak Avrupa'nın Rusya'ya olan bağımlılığını azaltması için acil ihtiyacı ve fırsatı vurguladığı kaydedildi.
Açıklamada, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) arzının Avrupa'daki boru hattı gazının olası arz kesintilerini azaltmada önemli rol oynayacağı belirtildi.
İklim değişikliği, biyoçeşitlilik kaybı ve kirlilikten duyulan derin endişeye de dikkat çekilen açıklamada, bu nedenle on yılda acil, kısa ve orta vadeli eylemlerde bulunulmasının taahhüt edildiği aktarıldı.
Açıklamada, 2035'e kadar karbondan arındırılmış elektrik sektörüne ulaşılmasının hedeflendiği belirtilerek, sınırlı durumlar dışında bu yılın sonuna kadar fosil yakıt projelerine yönelik kamu desteğinin de sona erdirilmesi taahhüt edildi.
Petrol - Petrol Rafinerisi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2022
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