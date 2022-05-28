https://tr.sputniknews.com/20220528/gemlikte-telefon-icin-kurulan-saadet-zincirinde-3-milyonluk-vurgun-1056765144.html

Gemlik'te telefon için kurulan saadet zincirinde 3 milyonluk vurgun

Gemlik'te telefon için kurulan saadet zincirinde 3 milyonluk vurgun

Bursa'da "Ucuza cep telefonu temin ediyorum" diyerek insanları kurduğu saadet zinciri ağında 3 milyon lira civarında dolandırdığı iddia edilen kişi yakalandı. 28.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-28T13:58+0300

2022-05-28T13:58+0300

2022-05-28T13:58+0300

türkiye

gemlik

saadet zinciri

dolandırıcılık

zanlı

tutuklanma

polis

adliye

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Saadet zinciri dolandırıcılığına bir yenisi daha eklendi. Ucuz cep telefonu tedarik ederek, bunların ticaretini yaptığını iddia eden E.D. (33), zincire kayıt olmak ve yeni müşteri getirmek karşılığında ticaretten pay alacağını öne sürdüğü kişiler üzerinden kar payı dağıtmaya başladı. Son dönemde de kar payı dağıtmaması üzerine de konu mahkemeye intikal etti.Toplamda 3 milyon lira dolandırmışKonunun Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığın'na intikal etmesinin ardından, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteği ile yapılan soruşturmada, zanlı kadının İ.Ö.'den 421 bin TL, Ö.Ş.'den 20 bin TL, Ö.S.F.'den 10 bin TL, Y.Ş.'den 200 bin TL, R.D.'den 1 milyon TL, K.P.'den 650 bin TL ve S.O.'dan ise 185 bin TL aldığı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan ve Gemlik Adliyesinde hakim karşısına çıkarılan zanlı, "Kamu Kurum ve Kuruluşları gibi tüzel kişilikleri ile bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan tutuklanarak, Yenişehir Kapalı Kadın Cezaevine sevk edildi. Olayla alakalı tahkikat devam ediyor.

https://tr.sputniknews.com/20220103/online-saadet-zinciri-iddiasiyla-100-milyonluk-vurgun-ciddi-oranda-kar-vaadinde-bulundular-1052356706.html

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gemlik, saadet zinciri, dolandırıcılık, zanlı, tutuklanma, polis, adliye