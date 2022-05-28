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https://tr.sputniknews.com/20220528/gemlikte-telefon-icin-kurulan-saadet-zincirinde-3-milyonluk-vurgun-1056765144.html
Gemlik'te telefon için kurulan saadet zincirinde 3 milyonluk vurgun
Gemlik'te telefon için kurulan saadet zincirinde 3 milyonluk vurgun
Bursa'da "Ucuza cep telefonu temin ediyorum" diyerek insanları kurduğu saadet zinciri ağında 3 milyon lira civarında dolandırdığı iddia edilen kişi yakalandı. 28.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-28T13:58+0300
2022-05-28T13:58+0300
türkiye
gemlik
saadet zinciri
dolandırıcılık
zanlı
tutuklanma
polis
adliye
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Saadet zinciri dolandırıcılığına bir yenisi daha eklendi. Ucuz cep telefonu tedarik ederek, bunların ticaretini yaptığını iddia eden E.D. (33), zincire kayıt olmak ve yeni müşteri getirmek karşılığında ticaretten pay alacağını öne sürdüğü kişiler üzerinden kar payı dağıtmaya başladı. Son dönemde de kar payı dağıtmaması üzerine de konu mahkemeye intikal etti.Toplamda 3 milyon lira dolandırmışKonunun Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığın'na intikal etmesinin ardından, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteği ile yapılan soruşturmada, zanlı kadının İ.Ö.'den 421 bin TL, Ö.Ş.'den 20 bin TL, Ö.S.F.'den 10 bin TL, Y.Ş.'den 200 bin TL, R.D.'den 1 milyon TL, K.P.'den 650 bin TL ve S.O.'dan ise 185 bin TL aldığı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan ve Gemlik Adliyesinde hakim karşısına çıkarılan zanlı, "Kamu Kurum ve Kuruluşları gibi tüzel kişilikleri ile bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan tutuklanarak, Yenişehir Kapalı Kadın Cezaevine sevk edildi. Olayla alakalı tahkikat devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220103/online-saadet-zinciri-iddiasiyla-100-milyonluk-vurgun-ciddi-oranda-kar-vaadinde-bulundular-1052356706.html
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gemlik, saadet zinciri, dolandırıcılık, zanlı, tutuklanma, polis, adliye

Gemlik'te telefon için kurulan saadet zincirinde 3 milyonluk vurgun

13:58 28.05.2022
© AATelefon - Mesaj
Telefon - Mesaj - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2022
© AA
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Bursa'da "Ucuza cep telefonu temin ediyorum" diyerek insanları kurduğu saadet zinciri ağında 3 milyon lira civarında dolandırdığı iddia edilen kişi yakalandı.
Saadet zinciri dolandırıcılığına bir yenisi daha eklendi. Ucuz cep telefonu tedarik ederek, bunların ticaretini yaptığını iddia eden E.D. (33), zincire kayıt olmak ve yeni müşteri getirmek karşılığında ticaretten pay alacağını öne sürdüğü kişiler üzerinden kar payı dağıtmaya başladı. Son dönemde de kar payı dağıtmaması üzerine de konu mahkemeye intikal etti.

Toplamda 3 milyon lira dolandırmış

Konunun Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığın'na intikal etmesinin ardından, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteği ile yapılan soruşturmada, zanlı kadının İ.Ö.'den 421 bin TL, Ö.Ş.'den 20 bin TL, Ö.S.F.'den 10 bin TL, Y.Ş.'den 200 bin TL, R.D.'den 1 milyon TL, K.P.'den 650 bin TL ve S.O.'dan ise 185 bin TL aldığı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan ve Gemlik Adliyesinde hakim karşısına çıkarılan zanlı, "Kamu Kurum ve Kuruluşları gibi tüzel kişilikleri ile bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan tutuklanarak, Yenişehir Kapalı Kadın Cezaevine sevk edildi. Olayla alakalı tahkikat devam ediyor.
Hacker - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
TÜRKİYE
Online saadet zinciri iddiasıyla 100 milyonluk vurgun: 'Ciddi oranda kar vaadinde bulundular'
3 Ocak, 15:51
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