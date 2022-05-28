https://tr.sputniknews.com/20220528/guney-kore-rus-sivilastirilmis-dogalgazini-satin-almaya-devam-ediyor-1056773351.html

'Güney Kore, Rus sıvılaştırılmış doğalgazını satın almaya devam ediyor’

'Güney Kore, Rus sıvılaştırılmış doğalgazını satın almaya devam ediyor’

Güney Kore gaz sektöründen bir kaynak, devlete ait doğalgaz şirketi Korea Gas Corporation’ın (KOGAS) Rus sıvılaştırılmış doğalgazını (LNG) satın almaya devam... 28.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-28T21:47+0300

2022-05-28T21:47+0300

2022-05-28T21:47+0300

türkiye

güney kore

doğalgaz

lng

sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)

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Sputnik’e konuşan kaynak, “KOGAS'ın şu anda Rusya ile ilgili herhangi bir sorunu yok. Gelecekte durum değişirse, KOGAS olası sorunu çözmek için bunu Rus tarafı ile iyi niyet çerçevesinde ele alacaktır” dedi.Enerji kaynaklarının başlangıç itibariyle yaptırıma tabi olmadığını, bu nedenle KOGAS'ın sorun yaşamayacağını belirten kaynak, tedarik hacminde herhangi bir değişiklik olmadığını, uzun vadeli sözleşmelerin yerine getirlmeye devam ettiğini, ödemelerin önce bir Amerikan bankası, ardından bir Japon bankası aracılığıyla dolar cinsinden yapıldığını ve şirketin ruble cinsinden ödeme talebi almadığını kaydetti.

türkiye

güney kore

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güney kore, doğalgaz, lng, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)