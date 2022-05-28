https://tr.sputniknews.com/20220528/guney-kore-rus-sivilastirilmis-dogalgazini-satin-almaya-devam-ediyor-1056773351.html
'Güney Kore, Rus sıvılaştırılmış doğalgazını satın almaya devam ediyor’
'Güney Kore, Rus sıvılaştırılmış doğalgazını satın almaya devam ediyor’
Güney Kore gaz sektöründen bir kaynak, devlete ait doğalgaz şirketi Korea Gas Corporation’ın (KOGAS) Rus sıvılaştırılmış doğalgazını (LNG) satın almaya devam... 28.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-28T21:47+0300
2022-05-28T21:47+0300
2022-05-28T21:47+0300
türkiye
güney kore
doğalgaz
lng
sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)
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Sputnik’e konuşan kaynak, “KOGAS'ın şu anda Rusya ile ilgili herhangi bir sorunu yok. Gelecekte durum değişirse, KOGAS olası sorunu çözmek için bunu Rus tarafı ile iyi niyet çerçevesinde ele alacaktır” dedi.Enerji kaynaklarının başlangıç itibariyle yaptırıma tabi olmadığını, bu nedenle KOGAS'ın sorun yaşamayacağını belirten kaynak, tedarik hacminde herhangi bir değişiklik olmadığını, uzun vadeli sözleşmelerin yerine getirlmeye devam ettiğini, ödemelerin önce bir Amerikan bankası, ardından bir Japon bankası aracılığıyla dolar cinsinden yapıldığını ve şirketin ruble cinsinden ödeme talebi almadığını kaydetti.
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güney kore, doğalgaz, lng, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)
'Güney Kore, Rus sıvılaştırılmış doğalgazını satın almaya devam ediyor’
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Güney Kore gaz sektöründen bir kaynak, devlete ait doğalgaz şirketi Korea Gas Corporation’ın (KOGAS) Rus sıvılaştırılmış doğalgazını (LNG) satın almaya devam ettiğini, planlarında bir değişiklik olduğu takdirde sorunu Rus tarafıyla ‘iyi niyetle’ ele almaya hazır olduğunu belirtti.
Sputnik’e konuşan kaynak, “KOGAS'ın şu anda Rusya ile ilgili herhangi bir sorunu yok. Gelecekte durum değişirse, KOGAS olası sorunu çözmek için bunu Rus tarafı ile iyi niyet çerçevesinde ele alacaktır” dedi.
Enerji kaynaklarının başlangıç itibariyle yaptırıma tabi olmadığını, bu nedenle KOGAS'ın sorun yaşamayacağını belirten kaynak, tedarik hacminde herhangi bir değişiklik olmadığını, uzun vadeli sözleşmelerin yerine getirlmeye devam ettiğini, ödemelerin önce bir Amerikan bankası, ardından bir Japon bankası aracılığıyla dolar cinsinden yapıldığını ve şirketin ruble cinsinden ödeme talebi almadığını kaydetti.