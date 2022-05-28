https://tr.sputniknews.com/20220528/hamzabeyli-sinir-kapisinda-tir-kuyrugu-39-kilometreye-ulasti-1056768777.html

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda TIR kuyruğu, 39 kilometreye ulaştı

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda TIR kuyruğu, 39 kilometreye ulaştı

Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan çıkış yapmak için bekleyen şoförlerin ihraç yüklü TIR'larının oluşturduğu kuyruk, 39 kilometreyi... 28.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-28T17:12+0300

2022-05-28T17:12+0300

2022-05-28T17:16+0300

hamzabeyli sınır kapısı

tir

türkiye

kapıkule

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1c/1056768752_0:0:751:422_1920x0_80_0_0_3b62539d4a5e8f58c1b6dd7b0d5f28ee.jpg

Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda TIR kuyruğu bugün 39 kilometreyi buldu. Kapıkule Sınır Kapısı’nda ise TIR parklarında ise 3 bin 500'den fazla TIR, çıkış için bekletiliyor. Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda kuyruktaki sürücülerin bazıları 4 gündür, Kapıkule’de ise 5 gündür bekleyişlerini sürdürüyor. Hamzabeyli’deki TIR kuyruğu, ilk kez Edirne girişine kadar uzadı.Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kuyruğun, Türkiye'nin artan ihracatıyla oluşan yoğunluğa Bulgaristan tarafının karşılık vermemesi nedeniyle her geçen saat uzaması nedeniyle oluştuğunu söyledi.

https://tr.sputniknews.com/20220527/bulgaristana-acilan-hamzabeyli-sinir-kapisinda-31-kilometrelik-tir-kuyrugu-olustu-1056745448.html

hamzabeyli sınır kapısı

türkiye

kapıkule

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hamzabeyli sınır kapısı, tir, kapıkule