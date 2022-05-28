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Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda TIR kuyruğu, 39 kilometreye ulaştı
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda TIR kuyruğu, 39 kilometreye ulaştı
Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan çıkış yapmak için bekleyen şoförlerin ihraç yüklü TIR'larının oluşturduğu kuyruk, 39 kilometreyi... 28.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-28T17:12+0300
2022-05-28T17:16+0300
hamzabeyli sınır kapısı
tir
türkiye
kapıkule
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Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda TIR kuyruğu bugün 39 kilometreyi buldu. Kapıkule Sınır Kapısı’nda ise TIR parklarında ise 3 bin 500'den fazla TIR, çıkış için bekletiliyor. Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda kuyruktaki sürücülerin bazıları 4 gündür, Kapıkule’de ise 5 gündür bekleyişlerini sürdürüyor. Hamzabeyli’deki TIR kuyruğu, ilk kez Edirne girişine kadar uzadı.Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kuyruğun, Türkiye'nin artan ihracatıyla oluşan yoğunluğa Bulgaristan tarafının karşılık vermemesi nedeniyle her geçen saat uzaması nedeniyle oluştuğunu söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20220527/bulgaristana-acilan-hamzabeyli-sinir-kapisinda-31-kilometrelik-tir-kuyrugu-olustu-1056745448.html
hamzabeyli sınır kapısı
türkiye
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hamzabeyli sınır kapısı, tir, kapıkule

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda TIR kuyruğu, 39 kilometreye ulaştı

17:12 28.05.2022 (güncellendi: 17:16 28.05.2022)
© DHAHamzabeyli Sınır Kapısı'nda TIR kuyruğu, 39 kilometreye ulaştı
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda TIR kuyruğu, 39 kilometreye ulaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2022
© DHA
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Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan çıkış yapmak için bekleyen şoförlerin ihraç yüklü TIR'larının oluşturduğu kuyruk, 39 kilometreyi buldu. Kapıkule Sınır Kapısı'nda ise 3 bin 500'den fazla TIR, çıkış için bekletiliyor.
Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda TIR kuyruğu bugün 39 kilometreyi buldu. Kapıkule Sınır Kapısı’nda ise TIR parklarında ise 3 bin 500'den fazla TIR, çıkış için bekletiliyor.
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda kuyruktaki sürücülerin bazıları 4 gündür, Kapıkule’de ise 5 gündür bekleyişlerini sürdürüyor. Hamzabeyli’deki TIR kuyruğu, ilk kez Edirne girişine kadar uzadı.
Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kuyruğun, Türkiye'nin artan ihracatıyla oluşan yoğunluğa Bulgaristan tarafının karşılık vermemesi nedeniyle her geçen saat uzaması nedeniyle oluştuğunu söyledi.
Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 31 kilometrelik tır kuyruğu oluştu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2022
TÜRKİYE
Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 31 kilometrelik tır kuyruğu oluştu
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