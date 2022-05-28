https://tr.sputniknews.com/20220528/ibb-100-memur-alacak-1056770082.html
İBB 100 memur alacak
İBB 100 memur alacak
İBB, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere, Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği sınav... 28.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-28T18:38+0300
2022-05-28T18:38+0300
2022-05-28T18:38+0300
türkiye
istanbul erkek lisesi
personel
kpss
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre memur alınacak.Unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen münhal kadrolara açıktan atama yoluyla alımlar yapılacak.Sınava girmek isteyen adaylar, 27 Haziran ile 1 Temmuz tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/ibb-is-basvurusu adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru formu dolduracaklar. Adaylardan istenilen bilgi ve belgeler kurum tarafından e-Devlet üzerinden temin edilecek.Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, 14 Temmuz tarihinde İBB’nin resmi web sayfasında (ibb.istanbul) ilan edilecek olup, adaylar sınav giriş belgelerine bu adres üzerinden erişebilecek.Sınavı kazanan adaylardan atamaya teşkil etmek üzere istenilecek belgeler için İBB’nin resmi web sayfasında (ibb.istanbul) ayrıca bir ilan yayımlanacak.
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istanbul erkek lisesi, personel, kpss
İBB 100 memur alacak
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İBB, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere, Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği sınav hükümlerine göre 100 personel alımı yapacak.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre memur alınacak.
Unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen münhal kadrolara açıktan atama yoluyla alımlar yapılacak.
Sınava girmek isteyen adaylar, 27 Haziran ile 1 Temmuz tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/ibb-is-basvurusu adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru formu dolduracaklar. Adaylardan istenilen bilgi ve belgeler kurum tarafından e-Devlet üzerinden temin edilecek.
Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, 14 Temmuz tarihinde İBB’nin resmi web sayfasında (ibb.istanbul) ilan edilecek olup, adaylar sınav giriş belgelerine bu adres üzerinden erişebilecek.
Sınavı kazanan adaylardan atamaya teşkil etmek üzere istenilecek belgeler için İBB’nin resmi web sayfasında (ibb.istanbul) ayrıca bir ilan yayımlanacak.