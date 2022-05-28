https://tr.sputniknews.com/20220528/imamoglundan-parti-icerisinde-birlik-cagrisi-kendi-icimizde-kavga-yasanacak-en-buyuk-ayiptir-1056768105.html

İmamoğlu’ndan ‘parti içerisinde birlik’ çağrısı: Kendi içimizde kavga, yaşanacak en büyük ayıptır

İmamoğlu’ndan ‘parti içerisinde birlik’ çağrısı: Kendi içimizde kavga, yaşanacak en büyük ayıptır

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin Van'da düzenlediği 'Belediye Başkanları Çalıştayı'nda parti içerisinde birlik çağrısı yaptı... 28.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-28T16:32+0300

2022-05-28T16:32+0300

2022-05-28T16:33+0300

türkiye

ekrem imamoğlu

ibb

van

cumhuriyet halk partisi (chp)

2023

seçim

iktidar

ak parti

milletvekili

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/1051578588_0:188:2971:1859_1920x0_80_0_0_a79311f3e4361bd964d006a3706cdb1a.jpg

Gerçek Gündem'den Rıdvan Akar'ın haberine göre, İmamoğlu, basına kapalı sadece başkanların bulunduğu bölümde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir konuşma gerçekleştirdi.İmamoğlu konuşmasında, parti içerisinde birlik çağrısı yaparak seçim öncesinde iktidarın provokasyonlarına karşı sağ duyu çağrısında bulundu. İmamoğlu, “İktidar, hakkımızda büyük dosyalar hazırlıyor, bizi yıpratmaya çalışacaklar, ancak onlar bu kutuplaştırıcı politikalara devam ettikçe on milyonların vicdanında daha çok yer bulacağız” dedi. İmamoğlu devamında, “Ortak zafer için hazırız, ancak seçimi kazanmışız gibi bir rahatlık içine de girmemeliyiz. Yapılacak çok ama çok işimiz var” ifadelerini kullandı.'Belediyelerin yaptığı hizmetlerin milletvekilleri ve parti teşkilatları tarafından duyurulması konusunda yeterince istekli davranılmadığını görüyorum'Belediyelerin yaptığı hizmetlerin parti teşkilatı ve milletvekilleri tarafından da sahiplenilmesi ve bu süreçte desteklerinin gerekli olduğunu söyleyen İmamoğlu şu şekilde konuştu:

https://tr.sputniknews.com/20220524/imamoglu-hicbir-yoneticinin-her-hususu-bilmek-gibi-bir-sansi-yok-1056644235.html

türkiye

van

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ekrem imamoğlu, ibb, van, cumhuriyet halk partisi (chp), 2023, seçim, iktidar, ak parti, milletvekili