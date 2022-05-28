https://tr.sputniknews.com/20220528/imamoglundan-parti-icerisinde-birlik-cagrisi-kendi-icimizde-kavga-yasanacak-en-buyuk-ayiptir-1056768105.html
İmamoğlu’ndan ‘parti içerisinde birlik’ çağrısı: Kendi içimizde kavga, yaşanacak en büyük ayıptır
İmamoğlu’ndan ‘parti içerisinde birlik’ çağrısı: Kendi içimizde kavga, yaşanacak en büyük ayıptır
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin Van'da düzenlediği 'Belediye Başkanları Çalıştayı'nda parti içerisinde birlik çağrısı yaptı... 28.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-28T16:32+0300
2022-05-28T16:32+0300
2022-05-28T16:33+0300
türkiye
ekrem imamoğlu
ibb
van
cumhuriyet halk partisi (chp)
2023
seçim
iktidar
ak parti
milletvekili
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Gerçek Gündem'den Rıdvan Akar'ın haberine göre, İmamoğlu, basına kapalı sadece başkanların bulunduğu bölümde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir konuşma gerçekleştirdi.İmamoğlu konuşmasında, parti içerisinde birlik çağrısı yaparak seçim öncesinde iktidarın provokasyonlarına karşı sağ duyu çağrısında bulundu. İmamoğlu, “İktidar, hakkımızda büyük dosyalar hazırlıyor, bizi yıpratmaya çalışacaklar, ancak onlar bu kutuplaştırıcı politikalara devam ettikçe on milyonların vicdanında daha çok yer bulacağız” dedi. İmamoğlu devamında, “Ortak zafer için hazırız, ancak seçimi kazanmışız gibi bir rahatlık içine de girmemeliyiz. Yapılacak çok ama çok işimiz var” ifadelerini kullandı.'Belediyelerin yaptığı hizmetlerin milletvekilleri ve parti teşkilatları tarafından duyurulması konusunda yeterince istekli davranılmadığını görüyorum'Belediyelerin yaptığı hizmetlerin parti teşkilatı ve milletvekilleri tarafından da sahiplenilmesi ve bu süreçte desteklerinin gerekli olduğunu söyleyen İmamoğlu şu şekilde konuştu:
https://tr.sputniknews.com/20220524/imamoglu-hicbir-yoneticinin-her-hususu-bilmek-gibi-bir-sansi-yok-1056644235.html
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ekrem imamoğlu, ibb, van, cumhuriyet halk partisi (chp), 2023, seçim, iktidar, ak parti, milletvekili
İmamoğlu’ndan ‘parti içerisinde birlik’ çağrısı: Kendi içimizde kavga, yaşanacak en büyük ayıptır
16:32 28.05.2022 (güncellendi: 16:33 28.05.2022) Abone ol
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin Van'da düzenlediği 'Belediye Başkanları Çalıştayı'nda parti içerisinde birlik çağrısı yaptı. İmamoğlu, "Kendi içimizde kavga, yaşanacak en büyük ayıptır" dedi.
Gerçek Gündem'den Rıdvan Akar'
ın haberine göre
, İmamoğlu, basına kapalı sadece başkanların bulunduğu bölümde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir konuşma gerçekleştirdi.
İmamoğlu konuşmasında, parti içerisinde birlik çağrısı yaparak seçim öncesinde iktidarın provokasyonlarına karşı sağ duyu çağrısında bulundu. İmamoğlu, “İktidar, hakkımızda büyük dosyalar hazırlıyor, bizi yıpratmaya çalışacaklar, ancak onlar bu kutuplaştırıcı politikalara devam ettikçe on milyonların vicdanında daha çok yer bulacağız” dedi. İmamoğlu devamında, “Ortak zafer için hazırız, ancak seçimi kazanmışız gibi bir rahatlık içine de girmemeliyiz. Yapılacak çok ama çok işimiz var” ifadelerini kullandı.
'Belediyelerin yaptığı hizmetlerin milletvekilleri ve parti teşkilatları tarafından duyurulması konusunda yeterince istekli davranılmadığını görüyorum'
Belediyelerin yaptığı hizmetlerin parti teşkilatı ve milletvekilleri tarafından da sahiplenilmesi ve bu süreçte desteklerinin gerekli olduğunu söyleyen İmamoğlu şu şekilde konuştu:
"Belediyelerin yaptığı hizmetlerin milletvekilleri ve parti teşkilatları tarafından duyurulması konusunda bile yeterince istekli davranılmadığını görüyorum, çatışmaya, küsmeye bu tarihi seçim öncesinde kimsenin hakkı ve tahammülü yoktur. Bunu hiç unutmadan davranmalı ve belediyelere parti yöneticilerinin ve milletvekillerinin de sahip çıkması gerektiğini düşünmeliyiz. Seçim sürecinde bütün inançlara ve değerlere eşit yurttaşlık temelinde yaklaşmalıyız. Biz İBB olarak, kurduğumuz İnanç Masası ile bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. İktidarın kutuplaştırıcı politikalarını etkisizleştirmenin yolu buradan geçiyor.”