https://tr.sputniknews.com/20220528/iranda-1-gunluk-yas-ilan-edildi-1056773931.html
İran’da 1 günlük yas ilan edildi
İran’da 1 günlük yas ilan edildi
İran'ın güneyinde bulunan Huzistan eyaletine bağlı Abadan şehrinde 10 katlı Metropol adlı binanın çökmesi nedeniyle ülkede 1 günlük genel yas ilan edildi. 28.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-28T22:18+0300
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İran Bakanlar Kurulu, İran'ın güneyinde bulunan Huzistan eyaletine bağlı Abadan şehrinde 10 katlı Metropol adlı binanın çökmesi ve 29 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle ülkede 29 Mayıs’ta 1 günlük genel yas ilan etti. Bakanlar Kurulu’nun yayımladığı raporunda, 23 Mayıs tarihinde Abadan şehrinde çöken 10 katlı Metropol adlı binada hayatını kaybeden 29 kişi için ülke genelinde bir günlük genel yas ilan edildiği belirtilirken, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilendi.İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Abadan şehrinde 23 Mayıs tarihinde 10 katlı Metropol adlı binanın çökmesi sonucu 29 kişi hayatını kaybetmiş, 37 kişi yaralanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220527/iranda-en-az-19-kisinin-olumune-yol-acan-is-merkezinin-cokmesi-protesto-edildi-1056725940.html
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iran, huzistan, yas, ulusal yas
İran’da 1 günlük yas ilan edildi
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İran'ın güneyinde bulunan Huzistan eyaletine bağlı Abadan şehrinde 10 katlı Metropol adlı binanın çökmesi nedeniyle ülkede 1 günlük genel yas ilan edildi.
İran Bakanlar Kurulu, İran'ın güneyinde bulunan Huzistan eyaletine bağlı Abadan şehrinde 10 katlı Metropol adlı binanın çökmesi ve 29 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle ülkede 29 Mayıs’ta 1 günlük genel yas ilan etti.
Bakanlar Kurulu’nun yayımladığı raporunda, 23 Mayıs tarihinde Abadan şehrinde çöken 10 katlı Metropol adlı binada hayatını kaybeden 29 kişi için ülke genelinde bir günlük genel yas ilan edildiği belirtilirken, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilendi.
İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Abadan şehrinde 23 Mayıs tarihinde 10 katlı Metropol adlı binanın çökmesi sonucu 29 kişi hayatını kaybetmiş, 37 kişi yaralanmıştı.