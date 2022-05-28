https://tr.sputniknews.com/20220528/israil-askerlerinin-yaraladigi-filistinli-cocuk-hayatini-kaybetti-1056759453.html

İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli çocuk hayatını kaybetti

İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli çocuk hayatını kaybetti

Batı Şeria'da İsrail askerlerinin yaraladığı bir Filistinli çocuk yaşamını yitirdi. 28.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-28T04:33+0300

2022-05-28T04:33+0300

2022-05-28T04:33+0300

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israil-filistin sorunu

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Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Beytullahim kentinin güneyinde yer alan El-Hadar beldesinde İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede yaşandı.Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, El-Hadar'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli Zeyd Muhammed Said Ganim'in sırtından ve boynundan vurularak ağır yaralandığı belirtildi.Açıklamada, hastaneye kaldırılan 15 yaşındaki Ganim'in tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ifade edildi.Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde bugün yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine karşı gösteriler yapılmış, bu eylemlere müdahale eden İsrail askerleri 10'dan fazla Filistinliyi yaralamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220526/filistin-bassavciligi-gazeteci-sirin-ebu-akilenin-kasten-vuruldugunu-tespit-etti-1056720327.html

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israil, çocuk, cinayet, asker, ölü, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu