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İsrailli 3 aktivist, Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteride gözaltına alındı
İsrailli 3 aktivist, Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteride gözaltına alındı
İsrail güçleri, yüzlerce kişinin katıldığı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteriyi engelleyerek 3 aktivisti gözaltına aldı. 28.05.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
israil
yahudi yerleşim birimleri
yahudi yerleşimciler
yahudi yerleşimleri
yahudi yerleşim yerleri
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İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, İsrailli insan hakları örgütü "Peace Now" (Barış Şimdi) tarafından Roş Haayin kentinde, bölgedeki Homeş yerleşim birimine doğru yürüyüş düzenlendi.Yürüyüşte, protestocuların yanı sıra Homeş yerleşim birimini boşaltmak ve yıkmak üzere iki adet buldozer yer aldı.İsrail güçleri yerleşim birimleri karşıtı yürüyüşü ve buldozerleri Kadumim bölgesinde durdururken, 3 aktivist gözaltına alındı.Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre ise yürüyüşe katılanlar dağılmadan önce, "Yolda durdurulduk ama teslim olmaya niyetimiz yok. Barışçıl bir şekilde gösteri yapmaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde yaklaşık 600 bin Yahudi ikamet ediyor. Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.
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israil, yahudi yerleşim birimleri, yahudi yerleşimciler, yahudi yerleşimleri, yahudi yerleşim yerleri, protesto

İsrailli 3 aktivist, Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteride gözaltına alındı

23:07 28.05.2022 (güncellendi: 23:11 28.05.2022)
© REUTERS / AMIR COHENİsrail polisi
İsrail polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2022
© REUTERS / AMIR COHEN
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İsrail güçleri, yüzlerce kişinin katıldığı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteriyi engelleyerek 3 aktivisti gözaltına aldı.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, İsrailli insan hakları örgütü "Peace Now" (Barış Şimdi) tarafından Roş Haayin kentinde, bölgedeki Homeş yerleşim birimine doğru yürüyüş düzenlendi.
Yürüyüşte, protestocuların yanı sıra Homeş yerleşim birimini boşaltmak ve yıkmak üzere iki adet buldozer yer aldı.
İsrail güçleri yerleşim birimleri karşıtı yürüyüşü ve buldozerleri Kadumim bölgesinde durdururken, 3 aktivist gözaltına alındı.
Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre ise yürüyüşe katılanlar dağılmadan önce, "Yolda durdurulduk ama teslim olmaya niyetimiz yok. Barışçıl bir şekilde gösteri yapmaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.
İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde yaklaşık 600 bin Yahudi ikamet ediyor. Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.
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