https://tr.sputniknews.com/20220528/izmirde-kadin-cinayeti-bosanma-asamasindaki-esini-tabancayla-vurdu-1056759809.html

İzmir'de kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurdu

İzmir'de kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurdu

İzmir'in Bornova ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı. 28.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-28T06:41+0300

2022-05-28T06:41+0300

2022-05-28T06:41+0300

türkiye

kadın cinayeti

izmir

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Kazım Dirik Mahallesi'ndeki 296 Sokak'ta N.Ş, boşanma davası açan ve kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eşi Rojda Ş'nin (43) yaşadığı eve geldi.İddialara göre, kapının açılmaması üzerine dışarıdan ateş eden N.Ş, daha sonra kaçtı.Silah sesi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekibi, kapının arkasındaki Rojda Ş'nin öldüğünü belirledi.Rojda Ş'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.Kaçan zanlı polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli, işlemler için emniyete götürüldü.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.Ş. tutuklandıRojda Ş'nin cenazesi, Adli Tıp morgundaki otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Antalya'da toprağa verileceği öğrenildi.UZAKLAŞTIRMA KARARI VARMIŞYaklaşık 6 ay önce evlenen çiftin geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında oldukları ve 45 gündür de ayrı yaşadıkları belirtildi.Rojda Ş'nin ilk evliliğinden olan ve birlikte yaşadığı 20 yaşındaki oğlunun olay sırasında evde olmadığı öğrenildi.

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kadın cinayeti, izmir