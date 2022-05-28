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https://tr.sputniknews.com/20220528/japon-kizil-ordusu-lideri-fusako-20-yil-sonra-serbest-merakla-yasamaya-devam-etmek-istiyorum-1056770555.html
Japon Kızıl Ordusu lideri Fusako 20 yıl sonra serbest: 'Merakla yaşamaya devam etmek istiyorum'
Japon Kızıl Ordusu lideri Fusako 20 yıl sonra serbest: 'Merakla yaşamaya devam etmek istiyorum'
Japon Kızıl Ordusu’nun lideri Şigenobu Fusako, 20 yıllık esaretin ardından serbest bırakıldı. Fusako, yaptığı açıklamada, “Geçmişim üzerinde kafa yormaya ve... 28.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-28T19:08+0300
2022-05-28T19:11+0300
dünya
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Japon Kızıl Ordusu (JRA) lideri Şigenobu Fusako, tamamladığı 20 yıllık hapis cezasının ardından 76 yaşında salıverildi.1971-2001'de aktif faaliyet yürüten eski militan grubun lideri Şigenobu, hapishane çıkışında "Tanımadığım insanlara verdiğim zarar nedeniyle özür diliyorum" dedi.Japon polisi, Şigenobu tarafından 2001'de fesh edilen JRA'nın firardaki 7 üyesini aramayı sürdürüyor.1974'te JRA'nın Fransa'da gözaltına alınan üyelerinin serbest bırakılması amacıyla Fransız Büyükelçi dahil bazı kişiler rehin alınmıştı.Grubun 1972'de Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'ndaki saldırısında ise 20'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, 70 kişi yaralanmıştı.
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Japon Kızıl Ordusu lideri Fusako 20 yıl sonra serbest: 'Merakla yaşamaya devam etmek istiyorum'

19:08 28.05.2022 (güncellendi: 19:11 28.05.2022)
Şigenobu Fusako
 Şigenobu Fusako - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2022
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Japon Kızıl Ordusu’nun lideri Şigenobu Fusako, 20 yıllık esaretin ardından serbest bırakıldı. Fusako, yaptığı açıklamada, “Geçmişim üzerinde kafa yormaya ve merakla yaşamaya devam etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
Japon Kızıl Ordusu (JRA) lideri Şigenobu Fusako, tamamladığı 20 yıllık hapis cezasının ardından 76 yaşında salıverildi.
1971-2001'de aktif faaliyet yürüten eski militan grubun lideri Şigenobu, hapishane çıkışında "Tanımadığım insanlara verdiğim zarar nedeniyle özür diliyorum" dedi.
Japon polisi, Şigenobu tarafından 2001'de fesh edilen JRA'nın firardaki 7 üyesini aramayı sürdürüyor.
1974'te JRA'nın Fransa'da gözaltına alınan üyelerinin serbest bırakılması amacıyla Fransız Büyükelçi dahil bazı kişiler rehin alınmıştı.
Grubun 1972'de Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'ndaki saldırısında ise 20'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, 70 kişi yaralanmıştı.
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