Japon Kızıl Ordusu lideri Fusako 20 yıl sonra serbest: 'Merakla yaşamaya devam etmek istiyorum'
19:08 28.05.2022 (güncellendi: 19:11 28.05.2022)
Şigenobu Fusako
Japon Kızıl Ordusu’nun lideri Şigenobu Fusako, 20 yıllık esaretin ardından serbest bırakıldı. Fusako, yaptığı açıklamada, “Geçmişim üzerinde kafa yormaya ve merakla yaşamaya devam etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
Japon Kızıl Ordusu (JRA) lideri Şigenobu Fusako, tamamladığı 20 yıllık hapis cezasının ardından 76 yaşında salıverildi.
Fusako Shigenobu, the 76-year-old female founder of the once-feared Japanese Red Army, walked free from prison Saturday after completing a 20-year sentence for a 1974 embassy siege— Natsuko Fukue (@natfukue) May 28, 2022
She apologised for causing "damage to innocent people" after release.
📸 @CTriballeau @AFP pic.twitter.com/PC1bPAApvl
1971-2001'de aktif faaliyet yürüten eski militan grubun lideri Şigenobu, hapishane çıkışında "Tanımadığım insanlara verdiğim zarar nedeniyle özür diliyorum" dedi.
Fusako Shigenobu, the 76-year-old co-founder of the Japanese Red Army known for its armed support of the Palestinian cause, has been released after a 20-year prison sentence. pic.twitter.com/M6BBqWRNOG— Middle East Eye (@MiddleEastEye) May 28, 2022
Japon polisi, Şigenobu tarafından 2001'de fesh edilen JRA'nın firardaki 7 üyesini aramayı sürdürüyor.
1974'te JRA'nın Fransa'da gözaltına alınan üyelerinin serbest bırakılması amacıyla Fransız Büyükelçi dahil bazı kişiler rehin alınmıştı.
Fusako Shigenobu, who co-founded the once-feared armed group Japanese Red Army, was released from prison after serving a 20-year sentence https://t.co/YmmXuqSfX7 pic.twitter.com/M74JonzeMV— Al Jazeera English (@AJEnglish) May 28, 2022
Grubun 1972'de Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'ndaki saldırısında ise 20'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, 70 kişi yaralanmıştı.