https://tr.sputniknews.com/20220528/japonyada-7-cocukta-daha-gizemli-hepatit-virusu-goruldu-1056760898.html

Japonya'da 7 çocukta daha gizemli hepatit virüsü görüldü

Japonya'da 7 çocukta daha gizemli hepatit virüsü görüldü

Japonya'da 7 çocukta, enfeksiyon kaynağı belirlenemeyen "gizemli" hepatit virüsü tespit edildi. 28.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-28T09:24+0300

2022-05-28T09:24+0300

2022-05-28T09:24+0300

dünya

hepatit

gizemli hepatit

japonya

vaka sayısı

ishal

kusma

karın ağrısı

sarılık

belirti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/19/1055825722_0:0:1101:619_1920x0_80_0_0_36cd9812959994989329ec3262196b7e.jpg

Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı'ndan (MHLW) yapılan açıklamada, 16 yaşından küçük 7 çocukta nedeni bilinmeyen 'gizemli' hepatit virüsü saptandığı belirtildi. Karantinaya alınan çocukların, diğer ülkelerde ortaya çıkan 'hepatit virüsü' belirtilerini taşıdığı ifade edildi. Çocukların yaşadığı yer, yaşları ve semptom detayları paylaşılmadı.Vaka sayıları dünya genelinde 610'u geçtiSon vakalarla Japonya genelinde gizemli hepatit vakası 31'e yükseldi. İlk vaka 25 Nisan'da tespit edilmişti. MHLW, ülke geneli yerel idarelerden, benzer belirtiler taşıyan vakaların bildirilmesini talep ediyor. Dünya geneli vaka sayısının, mayısın üçüncü haftası itibarıyla 31 ülkede toplam 610'u geçtiği biliniyor. Sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtileri olan hastalık, 1 ay ile 16 yaş arasındaki çocuklarda görülüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220527/dso-gizemli-hepatit-vakalari-650ye-can-kayiplari-9a-yukseldi-1056754341.html

japonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hepatit, gizemli hepatit, japonya, vaka sayısı, ishal, kusma, karın ağrısı, sarılık, belirti, salgın hastalık