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https://tr.sputniknews.com/20220528/japonyada-7-cocukta-daha-gizemli-hepatit-virusu-goruldu-1056760898.html
Japonya'da 7 çocukta daha gizemli hepatit virüsü görüldü
Japonya'da 7 çocukta daha gizemli hepatit virüsü görüldü
Japonya'da 7 çocukta, enfeksiyon kaynağı belirlenemeyen "gizemli" hepatit virüsü tespit edildi. 28.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-28T09:24+0300
2022-05-28T09:24+0300
dünya
hepatit
gizemli hepatit
japonya
vaka sayısı
ishal
kusma
karın ağrısı
sarılık
belirti
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Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı'ndan (MHLW) yapılan açıklamada, 16 yaşından küçük 7 çocukta nedeni bilinmeyen 'gizemli' hepatit virüsü saptandığı belirtildi. Karantinaya alınan çocukların, diğer ülkelerde ortaya çıkan 'hepatit virüsü' belirtilerini taşıdığı ifade edildi. Çocukların yaşadığı yer, yaşları ve semptom detayları paylaşılmadı.Vaka sayıları dünya genelinde 610'u geçtiSon vakalarla Japonya genelinde gizemli hepatit vakası 31'e yükseldi. İlk vaka 25 Nisan'da tespit edilmişti. MHLW, ülke geneli yerel idarelerden, benzer belirtiler taşıyan vakaların bildirilmesini talep ediyor. Dünya geneli vaka sayısının, mayısın üçüncü haftası itibarıyla 31 ülkede toplam 610'u geçtiği biliniyor. Sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtileri olan hastalık, 1 ay ile 16 yaş arasındaki çocuklarda görülüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220527/dso-gizemli-hepatit-vakalari-650ye-can-kayiplari-9a-yukseldi-1056754341.html
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hepatit, gizemli hepatit, japonya, vaka sayısı, ishal, kusma, karın ağrısı, sarılık, belirti, salgın hastalık

Japonya'da 7 çocukta daha gizemli hepatit virüsü görüldü

09:24 28.05.2022
© AP PhotoHepatit B virüsünün mikroskobik görüntüsü
Hepatit B virüsünün mikroskobik görüntüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2022
© AP Photo
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Japonya'da 7 çocukta, enfeksiyon kaynağı belirlenemeyen "gizemli" hepatit virüsü tespit edildi.
Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı'ndan (MHLW) yapılan açıklamada, 16 yaşından küçük 7 çocukta nedeni bilinmeyen 'gizemli' hepatit virüsü saptandığı belirtildi. Karantinaya alınan çocukların, diğer ülkelerde ortaya çıkan 'hepatit virüsü' belirtilerini taşıdığı ifade edildi. Çocukların yaşadığı yer, yaşları ve semptom detayları paylaşılmadı.

Vaka sayıları dünya genelinde 610'u geçti

Son vakalarla Japonya genelinde gizemli hepatit vakası 31'e yükseldi. İlk vaka 25 Nisan'da tespit edilmişti. MHLW, ülke geneli yerel idarelerden, benzer belirtiler taşıyan vakaların bildirilmesini talep ediyor. Dünya geneli vaka sayısının, mayısın üçüncü haftası itibarıyla 31 ülkede toplam 610'u geçtiği biliniyor. Sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtileri olan hastalık, 1 ay ile 16 yaş arasındaki çocuklarda görülüyor.
Dünya Sağlık Örgütü - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2022
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