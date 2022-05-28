https://tr.sputniknews.com/20220528/katil-gurultu-nedeniyle-tartistigi-komsusu-cikti-1056774455.html

Katil, gürültü nedeniyle tartıştığı komşusu çıktı

Katil, gürültü nedeniyle tartıştığı komşusu çıktı

İstanbul Beylikdüzü’nde tek başına yaşayan 73 yaşındaki Remzi Tunç’un ölümü cinayet çıktı. Tunç’u yabancı uyruklu komşusunun matkap sesi nedeniyle tartışma... 28.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-28T22:49+0300

2022-05-28T22:49+0300

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türkiye

cinayet

gürültü

komşu

istanbul

beylikdüzü

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Olay, 16 Nisan Günü Beylikdüzü'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evinde yalnız yaşayan Remzi Tunç’un (73), evde olmadığını düşünerek balkonundaki çamaşırları toplamak isteyen komşusu, içeriden gelen televizyon seslerinden şüphelenerek eve girdi. Eve giren şahıs, Remzi Tunç’un cansız bedeniyle karşılaştı. Olayı araştıran polis, Tunç’u yabancı uyruklu üst komşusunun öldürdüğünü tespit etti.Yabancı uyruklu üst komşuyu sorgulayan polis, cinayeti ortaya çıkardı. Şüpheli sorgulamasında olay akşamı matkap sesi gelmesi sebebiyle Tunç ile tartıştığını, sonrasında ise Tunç’u öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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cinayet, gürültü, komşu, istanbul, beylikdüzü