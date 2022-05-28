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Katil, gürültü nedeniyle tartıştığı komşusu çıktı
Katil, gürültü nedeniyle tartıştığı komşusu çıktı
İstanbul Beylikdüzü’nde tek başına yaşayan 73 yaşındaki Remzi Tunç’un ölümü cinayet çıktı. Tunç’u yabancı uyruklu komşusunun matkap sesi nedeniyle tartışma... 28.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-28T22:49+0300
2022-05-28T22:49+0300
türkiye
cinayet
gürültü
komşu
istanbul
beylikdüzü
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Olay, 16 Nisan Günü Beylikdüzü'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evinde yalnız yaşayan Remzi Tunç’un (73), evde olmadığını düşünerek balkonundaki çamaşırları toplamak isteyen komşusu, içeriden gelen televizyon seslerinden şüphelenerek eve girdi. Eve giren şahıs, Remzi Tunç’un cansız bedeniyle karşılaştı. Olayı araştıran polis, Tunç’u yabancı uyruklu üst komşusunun öldürdüğünü tespit etti.Yabancı uyruklu üst komşuyu sorgulayan polis, cinayeti ortaya çıkardı. Şüpheli sorgulamasında olay akşamı matkap sesi gelmesi sebebiyle Tunç ile tartıştığını, sonrasında ise Tunç’u öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
türkiye
istanbul
beylikdüzü
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cinayet, gürültü, komşu, istanbul, beylikdüzü

Katil, gürültü nedeniyle tartıştığı komşusu çıktı

22:49 28.05.2022
© AA / Emrah YaşarOlay yeri
Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2022
© AA / Emrah Yaşar
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İstanbul Beylikdüzü’nde tek başına yaşayan 73 yaşındaki Remzi Tunç’un ölümü cinayet çıktı. Tunç’u yabancı uyruklu komşusunun matkap sesi nedeniyle tartışma sonucu öldürdüğü ortaya çıktı.
Olay, 16 Nisan Günü Beylikdüzü'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evinde yalnız yaşayan Remzi Tunç’un (73), evde olmadığını düşünerek balkonundaki çamaşırları toplamak isteyen komşusu, içeriden gelen televizyon seslerinden şüphelenerek eve girdi. Eve giren şahıs, Remzi Tunç’un cansız bedeniyle karşılaştı. Olayı araştıran polis, Tunç’u yabancı uyruklu üst komşusunun öldürdüğünü tespit etti.
Yabancı uyruklu üst komşuyu sorgulayan polis, cinayeti ortaya çıkardı. Şüpheli sorgulamasında olay akşamı matkap sesi gelmesi sebebiyle Tunç ile tartıştığını, sonrasında ise Tunç’u öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.
Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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