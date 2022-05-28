https://tr.sputniknews.com/20220528/kilicdaroglu-iktidar-olursak-en-gec-6-ayda-bu-topluma-nefes-aldiracagiz-1056760019.html

Kılıçdaroğlu: İktidar olursak en geç 6 ayda bu topluma nefes aldıracağız

Kılıçdaroğlu: İktidar olursak en geç 6 ayda bu topluma nefes aldıracağız

CHP lideri, Van'da başlayan belediyle başkanları toplantısına gitmeden önce açıklamalarda bulundu. 28.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-28T07:18+0300

2022-05-28T07:18+0300

2022-05-28T07:18+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

seçim

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sarayla halk arasında ciddi bir kopukluk var. Yönetemiyorlar Türkiye'yi. Yönetme güçleri yok, kapasiteleri yok, bilgileri yok, birikimleri yok. En azından danışacakları insanlar olmalı etrafında. O insanları da tutmuyorlar. Çünkü eleştiriye tahammül edemiyorlar" dedi.Sözcü'den Saygı Öztürk'e açıklamalarda bulunan CHP lideri, iktidara geldiklerinde en geç 6 ay içinde toplumun nefes alacağını söyledi:Oysa gerek medya yazarları gerekse televizyonda yorumcuların, muhalefetin en azından eleştirilerinin daha dikkatli bir şekilde izleyebilseler çok daha farklı bir şey çıkar ortaya. En azından yol yordam öğrenebilirler. Şunu gerçekten herkesin bilmesini isterim. Türkiye'de çözülemeyecek hiçbir sorun yoktur. Bütün sorunlar çözülür. İktidar olursak en geç altı ay içinde bu topluma nefes aldıracağız. Altı ay içinde toplum şunu görecek: Gerçekten de yeni gelen iktidar, sorunları çözmek için en azından sorunu yaşayanları dinliyor. En azından çözümlerini kamuoyuyla paylaşıyor. En azından devlette liyakat sistemini getiriyor. En azından adalete vurgu yapıyor. En azından mutfaklarda ki yangın nasıl söndürürüm diye bir çaba harcıyor. Bunu toplum altı ay içinde görecek.'Sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyarak oy kullanın'Kılıçdaroğlu, "Ne kadar erken sandığı getirirlerse millet bu kaostan, ekonomi buhrandan kurtulur. Gecikilen her günün topluma maliyeti daha da ağır" ifadelerini kullandı. Türk lirasının değerinin düşmesine işaret eden Kılıçdaroğlu, "İşte, Türk Lirası'nın değerini görüyorsunuz. Hayat pahalılığını, mutfaklardaki yangını görüyorsunuz. Hani bunları önlemek için alınan hiçbir önlem de yok. Bugüne kadar yüzlerce paketler açtılar, açıkladılar. Nerede bu paketler? Hiçbirisi işe yaramadı, işsizlik derseniz kol geziyor. Halka şunu söylüyoruz: Meraklanmayın. Türkiye güçlü bir ülkedir. Bütün bu sorunları aşacak bilgisi de, birikimi de vardır. Siyaset bu sorunları aşabilir. Sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyarak oy kullanın. O kadar. Yani futbol takımı tutar gibi bir partiyi tutmayın" diye konuştu.

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kemal kılıçdaroğlu, seçim