https://tr.sputniknews.com/20220528/kilicdaroglu-vanda-elektrigi-kesik-aileyi-ziyaret-etti-bu-ulkede-aclik-yok-diyenler-gelip-gorsun-1056762254.html

Kılıçdaroğlu Van'da elektriği kesik aileyi ziyaret etti: 'Bu ülkede açlık yok’ diyenler gelip görsün

Kılıçdaroğlu Van'da elektriği kesik aileyi ziyaret etti: 'Bu ülkede açlık yok’ diyenler gelip görsün

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Van’da elektriği kesik aileyi ziyaret etti, “Bu ülkede açlık yok’ diyenler gelip görsün” dedi. 28.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-28T11:51+0300

2022-05-28T11:51+0300

2022-05-28T11:51+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

van

elektrik kesintisi

recep tayyip erdoğan

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanları çalıştayı için geldiği Van’da, iki yıldır elektriği kesik olan aileyi ziyaret etti.İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi’nde yaşayan inşaat işçisi Mustafa Atalay’ın çalışması nedeniyle katılamadığı ziyarette, eşi Hazal Atalay ile Kılıçdaroğlu görüştü. Atalay, CHP liderine maddi imkansızlıklar nedeniyle yaşadıkları güçlükleri anlattı.'AÇLIK YOK DİYENLER GELİP GÖRSÜN'Duvar'ın haberine göre, ailenin durumunun kötü olduğunu ve büyük sıkıntılar yaşadığını belirten Kılıçdaroğlu, iktidarı eleştirerek şunları söyledi: “Tablo, iç açıcı bir tablo değil. Gönül ister ki, her evde huzur olsun. Gıda sorunu, elektrik sorunu var. 21. yüzyılın Türkiyesi'nde böyle bir tabloyu hiç kimse kabul edemez, etmememiz lazım. ‘Bu memlekette açlık yok’ diyenler gelip görsün. Sarayda herkesin bir eli yağda, bir eli balda. Gel kardeşim sen Türkiye’nin gerçeğiyle karşılaşmak istiyorsan bu evlere bir gir. Bu çocukların derdi ne, dinle bakayım. Hayattan kopmuşsun, gerçeklikten kopmuşsun. Söylediklerimiz ağır geliyor ve içine sindiremiyor, her türkü hakareti yapıyor. Ne yaparsa yapsın, Türkiye’nin gerçekliği bu. Van’da yaşanan bu dram Van’a özgü değil, gidin İstanbul’da, Mardin’de, Bitlis’te de var. Sosyal devletin bu sorunların tamamını çözmesi lazım. İnşallah bu sorunların tamamı çözülecek." Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün DEİK Merkez Ofisi Açılışı ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde yaptığı açıklamada, "Şimdi birileri çıkıp ‘aç kaldık’ diyor. Ya vicdansızlık yapma, ne aç kaldın. Aç kalan falan yok" demişti.

van

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kemal kılıçdaroğlu, van, elektrik kesintisi, recep tayyip erdoğan