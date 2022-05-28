https://tr.sputniknews.com/20220528/kocaelinde-1400-litre-etil-alkol-ele-gecirildi-1056758225.html
Kocaeli'nde 1400 litre etil alkol ele geçirildi
Kocaeli'nde 1400 litre etil alkol ele geçirildi
Kocaeli'nde düzenlenen operasyonda sahte içki üretiminde kullanılan malzemelerle 1400 litre etil alkol ele geçirildi. 28.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-28T02:08+0300
2022-05-28T02:08+0300
2022-05-28T02:15+0300
türkiye
etil alkol
kocaeli
operasyon
içki
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Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde depoyu, sahte alkol üretmek için imalathaneye dönüştüren 5 kişi yakalanırken, çok sayıda malzemeye el konuldu.İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.Çayırova ilçesindeki bir depoda sahte alkol yapıldığı bilgisi alan ekipler, adrese operasyon düzenledi.Depoda yapılan aramada 1 etiket basma makinası, 1 dolum makinası, 13 bin şişe kapağı, 1 litrelik şişe halinde 812 etil alkol, 2 tank içinde 1400 litre etil alkol, 4 rulo etiket, 1400 boş şişeele geçirildi.Operasyon kapsamında 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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etil alkol, kocaeli, operasyon, içki
Kocaeli'nde 1400 litre etil alkol ele geçirildi
02:08 28.05.2022 (güncellendi: 02:15 28.05.2022) Abone ol
Kocaeli'nde düzenlenen operasyonda sahte içki üretiminde kullanılan malzemelerle 1400 litre etil alkol ele geçirildi.
Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde depoyu, sahte alkol üretmek için imalathaneye dönüştüren 5 kişi yakalanırken, çok sayıda malzemeye el konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.
Çayırova ilçesindeki bir depoda sahte alkol yapıldığı bilgisi alan ekipler, adrese operasyon düzenledi.
Depoda yapılan aramada 1 etiket basma makinası, 1 dolum makinası, 13 bin şişe kapağı, 1 litrelik şişe halinde 812 etil alkol, 2 tank içinde 1400 litre etil alkol, 4 rulo etiket, 1400 boş şişe
ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.