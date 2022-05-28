https://tr.sputniknews.com/20220528/kocaelinde-1400-litre-etil-alkol-ele-gecirildi-1056758225.html

Kocaeli'nde 1400 litre etil alkol ele geçirildi

Kocaeli'nde 1400 litre etil alkol ele geçirildi

Kocaeli'nde düzenlenen operasyonda sahte içki üretiminde kullanılan malzemelerle 1400 litre etil alkol ele geçirildi. 28.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-28T02:08+0300

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türkiye

etil alkol

kocaeli

operasyon

içki

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Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde depoyu, sahte alkol üretmek için imalathaneye dönüştüren 5 kişi yakalanırken, çok sayıda malzemeye el konuldu.İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.Çayırova ilçesindeki bir depoda sahte alkol yapıldığı bilgisi alan ekipler, adrese operasyon düzenledi.Depoda yapılan aramada 1 etiket basma makinası, 1 dolum makinası, 13 bin şişe kapağı, 1 litrelik şişe halinde 812 etil alkol, 2 tank içinde 1400 litre etil alkol, 4 rulo etiket, 1400 boş şişeele geçirildi.Operasyon kapsamında 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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etil alkol, kocaeli, operasyon, içki