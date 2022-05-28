https://tr.sputniknews.com/20220528/konseri-iptal-edilen-melek-mossonun-yerine-seda-sayan-secildi-1056760426.html
Konseri iptal edilen Melek Mosso'nun yerine Seda Sayan seçildi
Konseri iptal edilen Melek Mosso'nun yerine Seda Sayan seçildi
Isparta Uluslararası Gül Festivali'nde 3 Haziran’da düzenlenecek olan Melek Mosso konseri iptal edilmişti. Festivalde Melek Mosso'nun yerine Seda Sayan'ın... 28.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-28T08:46+0300
2022-05-28T08:46+0300
2022-05-28T08:46+0300
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Isparta Uluslararası Gül Festivali kapsamında 3 Haziran'da düzenlenecek olan Melek Mosso konseri 'İslami hassasiyetler' gerekçe gösterilerek iptal edilmişti.Mosso bu iptal kararı sonrası Twitter'dan bir açıklama yaparak, "Ben bu ülkenin kadınıyım. Fikirlerimle, vizyonumla, hayallerimle her yeni gün geleceğe sanatımı işliyorum. Genci yaşlısı milyonlarca sevenim var. Bir kaç kendini bilmeze kalmadı benim ahlakımı sorgulamak, kadınlık onuruma laf atmak. Bu zihniyetteki insanlar kendi yüreklerindeki karanlığı ve sapıklığı bizim hayatımıza da sokmaya çalışıyorlar ama buna asla izin vermeyeceğim, VERMEYECEĞİZ… Ben Isparta’ya elbet gidecek ve şarkılarımı söyleyeceğim. Bugün olmazsa yarın sarılacak kalplerimiz" ifadelerini kullanmıştı.Mosso ile birlikte son dönemde konserleri iptal edilen birçok şarkıcıya sosyal medyadan destek mesajları gelmişti.Uluslararası Gül Festivali’nde Melek Mosso yerine sahne alacak ismin Seda Sayan olduğu açıklandı. Sayan da sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda konser detaylarını paylaştı.
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Konseri iptal edilen Melek Mosso'nun yerine Seda Sayan seçildi
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Isparta Uluslararası Gül Festivali'nde 3 Haziran’da düzenlenecek olan Melek Mosso konseri iptal edilmişti. Festivalde Melek Mosso'nun yerine Seda Sayan'ın sahne alması kararlaştırıldı.
Isparta Uluslararası Gül Festivali kapsamında 3 Haziran'da düzenlenecek olan Melek Mosso konseri 'İslami hassasiyetler' gerekçe gösterilerek iptal edilmişti.
Mosso bu iptal kararı sonrası Twitter'dan bir açıklama yaparak, "Ben bu ülkenin kadınıyım. Fikirlerimle, vizyonumla, hayallerimle her yeni gün geleceğe sanatımı işliyorum. Genci yaşlısı milyonlarca sevenim var. Bir kaç kendini bilmeze kalmadı benim ahlakımı sorgulamak, kadınlık onuruma laf atmak. Bu zihniyetteki insanlar kendi yüreklerindeki karanlığı ve sapıklığı bizim hayatımıza da sokmaya çalışıyorlar ama buna asla izin vermeyeceğim, VERMEYECEĞİZ… Ben Isparta’ya elbet gidecek ve şarkılarımı söyleyeceğim. Bugün olmazsa yarın sarılacak kalplerimiz" ifadelerini kullanmıştı.
Mosso ile birlikte son dönemde konserleri iptal edilen birçok şarkıcıya sosyal medyadan destek mesajları gelmişti.
Uluslararası Gül Festivali’nde Melek Mosso yerine sahne alacak ismin Seda Sayan olduğu açıklandı. Sayan da sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda konser detaylarını paylaştı.