Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220528/konseri-iptal-edilen-melek-mossonun-yerine-seda-sayan-secildi-1056760426.html
Konseri iptal edilen Melek Mosso'nun yerine Seda Sayan seçildi
Konseri iptal edilen Melek Mosso'nun yerine Seda Sayan seçildi
Isparta Uluslararası Gül Festivali'nde 3 Haziran’da düzenlenecek olan Melek Mosso konseri iptal edilmişti. Festivalde Melek Mosso'nun yerine Seda Sayan'ın... 28.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-28T08:46+0300
2022-05-28T08:46+0300
türkiye
melek mosso
isparta
seda sayan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/19/1056680390_0:27:612:371_1920x0_80_0_0_7a4d2c6f12f76710625e66599bdc4c0b.png
Isparta Uluslararası Gül Festivali kapsamında 3 Haziran'da düzenlenecek olan Melek Mosso konseri 'İslami hassasiyetler' gerekçe gösterilerek iptal edilmişti.Mosso bu iptal kararı sonrası Twitter'dan bir açıklama yaparak, "Ben bu ülkenin kadınıyım. Fikirlerimle, vizyonumla, hayallerimle her yeni gün geleceğe sanatımı işliyorum. Genci yaşlısı milyonlarca sevenim var. Bir kaç kendini bilmeze kalmadı benim ahlakımı sorgulamak, kadınlık onuruma laf atmak. Bu zihniyetteki insanlar kendi yüreklerindeki karanlığı ve sapıklığı bizim hayatımıza da sokmaya çalışıyorlar ama buna asla izin vermeyeceğim, VERMEYECEĞİZ… Ben Isparta’ya elbet gidecek ve şarkılarımı söyleyeceğim. Bugün olmazsa yarın sarılacak kalplerimiz" ifadelerini kullanmıştı.Mosso ile birlikte son dönemde konserleri iptal edilen birçok şarkıcıya sosyal medyadan destek mesajları gelmişti.Uluslararası Gül Festivali’nde Melek Mosso yerine sahne alacak ismin Seda Sayan olduğu açıklandı. Sayan da sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda konser detaylarını paylaştı.
türkiye
isparta
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/19/1056680390_42:0:571:397_1920x0_80_0_0_c881201d2a362b593855260f34329bf1.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
melek mosso, isparta, seda sayan

Konseri iptal edilen Melek Mosso'nun yerine Seda Sayan seçildi

08:46 28.05.2022
© DHAMelek Mosso
Melek Mosso - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2022
© DHA
Abone olTelegram
Isparta Uluslararası Gül Festivali'nde 3 Haziran’da düzenlenecek olan Melek Mosso konseri iptal edilmişti. Festivalde Melek Mosso'nun yerine Seda Sayan'ın sahne alması kararlaştırıldı.
Isparta Uluslararası Gül Festivali kapsamında 3 Haziran'da düzenlenecek olan Melek Mosso konseri 'İslami hassasiyetler' gerekçe gösterilerek iptal edilmişti.
Mosso bu iptal kararı sonrası Twitter'dan bir açıklama yaparak, "Ben bu ülkenin kadınıyım. Fikirlerimle, vizyonumla, hayallerimle her yeni gün geleceğe sanatımı işliyorum. Genci yaşlısı milyonlarca sevenim var. Bir kaç kendini bilmeze kalmadı benim ahlakımı sorgulamak, kadınlık onuruma laf atmak. Bu zihniyetteki insanlar kendi yüreklerindeki karanlığı ve sapıklığı bizim hayatımıza da sokmaya çalışıyorlar ama buna asla izin vermeyeceğim, VERMEYECEĞİZ… Ben Isparta’ya elbet gidecek ve şarkılarımı söyleyeceğim. Bugün olmazsa yarın sarılacak kalplerimiz" ifadelerini kullanmıştı.
Mosso ile birlikte son dönemde konserleri iptal edilen birçok şarkıcıya sosyal medyadan destek mesajları gelmişti.
Uluslararası Gül Festivali’nde Melek Mosso yerine sahne alacak ismin Seda Sayan olduğu açıklandı. Sayan da sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda konser detaylarını paylaştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала