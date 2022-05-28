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Kontrolden çıkan motosiklet, kaldırımda yürüyen gence çarptı: 2 ölü
Kontrolden çıkan motosiklet, kaldırımda yürüyen gence çarptı: 2 ölü
Sakarya’nın Sapanca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet önce elektrik direğine daha sonrasında ise kaldırımda yürüyen 21 yaşındaki gence... 28.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-28T02:59+0300
2022-05-28T03:00+0300
türkiye
sakarya
motosiklet
kaza
ölü
genç
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Gece saatlerinde Rüstempaşa Mahallesi İpekyolu Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Sapanca istikametine doğru seyir halinde olan 48 yaşındaki Tunçkan Serdar Şendur idaresindeki 34 BJT 038 plakalı motosiklet sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan motosiklet önce cadde üzerindeki direğe daha sonrasında ise kaldırımda yürüyen 21 yaşındaki Enes Özdemir isimli gence çarptı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 yaralı Sapanca İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Serdar Şendur ve 21 yaşındaki genç Enes Özdemir ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220523/temde-bir-minibus-ve-iki-yolcu-otobusu-zincirleme-kazaya-karisti-4-yarali-1056583200.html
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sakarya, motosiklet, kaza, ölü, genç

Kontrolden çıkan motosiklet, kaldırımda yürüyen gence çarptı: 2 ölü

02:59 28.05.2022 (güncellendi: 03:00 28.05.2022)
© İHAKontrolden çıkan motosiklet, kaldırımda yürüyen gence çarptı: 2 ölü
Kontrolden çıkan motosiklet, kaldırımda yürüyen gence çarptı: 2 ölü - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2022
© İHA
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Sakarya’nın Sapanca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet önce elektrik direğine daha sonrasında ise kaldırımda yürüyen 21 yaşındaki gence çarptı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ve genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Gece saatlerinde Rüstempaşa Mahallesi İpekyolu Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Sapanca istikametine doğru seyir halinde olan 48 yaşındaki Tunçkan Serdar Şendur idaresindeki 34 BJT 038 plakalı motosiklet sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Kontrolden çıkan motosiklet önce cadde üzerindeki direğe daha sonrasında ise kaldırımda yürüyen 21 yaşındaki Enes Özdemir isimli gence çarptı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 yaralı Sapanca İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü Serdar Şendur ve 21 yaşındaki genç Enes Özdemir ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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