https://tr.sputniknews.com/20220528/konut-fiyatlari-hizla-yukseliyor-1954-modeli-care-olabilir-mi-1056762372.html

Konut fiyatları hızla yükseliyor: 1954 modeli çare olabilir mi?

Konut fiyatları hızla yükseliyor: 1954 modeli çare olabilir mi?

Kiracıların yaşadığı zorlukların sıklıkla gündeme gelmesinin ardından, yüksek ev kiralarına çözüm bulmak amacıyla 4 bakanlıktan uzmanların bir araya geldiği... 28.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-28T11:47+0300

2022-05-28T11:47+0300

2022-05-28T11:49+0300

kira

türkiye

fahiş fiyat

bekir bozdağ

murat kurum

enflasyon

ev sahibi

tahliye

öğrenci

avukat

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2021’e göre yüzde 84.2’lik bir artış gösteren emlak piyasası, başta büyük şehirler olmak üzere neredeyse Türkiye’nin tamamının gündem konusu olmaya devam ediyor.Siyasileri de harekete geçiren konu, 24 Mayıs’ta gerçekleştirilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş ile Ticaret Bakanlığı’ndan bürokratlarının katıldığı ‘fahiş kira toplantısında’ konuşuldu. Buna göre kiracıların, anormal kiraları, oluşturulacak yeni şikayet hattına bildirmesi, ev sahiplerinin beyanname verip vermediğinin takip edilmesi ve ev sahiplerinin kira artışında yasal sınırlar içinde kalmalarının sağlaması kararlaştırıldı.Daha önce de Mayıs ayının başında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, emlak krizini çözüleceğinin altını çizdiği ‘Konut Finansmanı Projesi’ açıklandı. ‘Çok uygun kredi imkanlarıyla’ konuta erişimin artırılması hedeflenen proje, aylık yaklaşık 30 bin lira gibi bir ödeme içermesi nedeniyle de eleştirildi.1954 yılında yaşanan emlak krizi: 16 yıl öncesinin kira bedelleri esas alındıTürkiye’nin gündemini meşgul eden emlak krizinin bir benzeri de 1954 senesinde yaşandı. Sorunun çözülmesi için 1 sene boyunca müzakereler yürütülerek, 19 Mayıs 1955’te TBMM’de kabul edilen yasaya göre mevcut dönemden 16 yıl öncesinin kira bedelleri esas alındı. Ayrıca, konutların o yılki normal alım satım değeri üzerinden işlem yapılmasının belediyeler tarafından denetlenmesine de karar verilmişti.Emlak sorunu için sunulan çözümleri ve dünyadaki örneklerini Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Celal Erdoğdu, kiracıların sahip olduğu hakları ve dikkat edilmesi gerekenleri Avukat Hatice Kavut, bir kiracı olarak da ev sahibi ile yaşadıklarını tiyatro öğrencisi Şahin Sputnik’e anlattı.‘Gelişmiş ekonomilerde yapılmış ve yapılmakta olan bir uygulamayı Türkiye, kira artışları sebebiyle yavaş yavaş getiriyor’Yeni kira fiyatlandırma sistemiyle ilgili değerlendirmede bulunan Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Celal Erdoğdu, bunun, kiracı-mal sahibi ilişkilerinin yasal düzene oturtulması açısından da ileriye dönük olarak ele alınmış iyi bir uygulama olduğunu belirterek, “Piyasanın biraz daha kontrol altına alınması için adım atılıyor, burada tabii bunun birkaç ayağı var. Bunlardan bir tanesi kira gelirlerinden ödenecek vergiler. Mal sahipleri ile kiracılar arasında kontrat olmaması, bazen kiracılar tarafından bazen de kiralayanlar tarafından tercih edilebiliyordu. Ama şimdi bu ortaya konmuş olan çözümde anlaşılıyor ki kira kontratının beyanı gerekecek. Eğer mal sahibi daha yüksek bir kira artışını talep ediyorsa, devletin bu işe aracılık etmesi için ortaya bir kira sözleşmesinin konması gerekecek. Bu haliyle kiracının korunması hedeflenirken öbür taraftan da hazinenin kaybetmiş olduğu ya da potansiyel olarak da ileriye dönük kaybedebileceği düşünülen kira gelirleri üzerinden alınacak herhangi bir verginin de tahsilatı hedeflenecek. Bu anlaşmazlıkları çözmek açısından da kira kontratının yapılmıyor olması, mal sahipleri ile kiracılar arasında çok problem yaratan bir sorunu ortadan kaldırılmaya çalışmış olacak. Gelişmiş ekonomilerde yapılmış ve yapılmakta olan bir uygulamayı Türkiye, kira artışları sebebiyle yavaş yavaş getiriyor gibi gözüküyor. Yani başka bir sorunla başka bir sorunu aynı anda çözmeye yönelik önemli bir ilk adım gibi gözüküyor” dedi.‘Ev sahipleri ‘tahliye’ gibi yasal olmayan maddeleri kontrata koyabiliyor, bunların olmaması için bu anlaşmaların tek tipleştirilmesi gerek’Kira kontratlarının kamunun gözetiminde ya da noter kontrolünde yapılacak olmasının çok önemli olduğuna değinen Erdoğdu, şunları söyledi:‘Kiralık sayısında sürekli bir azalma var, bu da bugün yaşadığımız barınma sorununu başka bir aşamaya taşıyor’Kiracıların mevcut durumda mal sahipleri ile baş başa bırakıldığını belirten Erdoğdu, işin bir de mal sahibi kısmında bakılması gerektiğine dikkat çekerek, “Mal sahiplerinin zorlandığı şey de, açıklanmış olan yıllık yüzde 70 enflasyonu konuşurken kirada yüzde 35 artışı konuşuyor olmak. Bu da mal sahibinin aslında bir kaybı olarak ortaya çıkıyor. Yapılacak düzenlemelerle hem mal sahibinin korunması hem de kiracının korunması gerek. Aksi halde şu anda olduğu gibi konut yatırımcılarının kiraya gayrimenkul sunmasını azaltacaktır. Bununla uğraşmak istemeyen insanlar olabilir. Zaten ilanları takip ettiğimiz zaman görüyoruz. Kiralık sayısında sürekli bir azalma var. Bu, kiracıların gayrimenkul bulması daha da zorlaştıracak. Kiracıların ihtiyacını karşılayacak kadar konutun da piyasaya sunulabiliyor olması lazım. Aksi takdirde bu durum hem yüksek kiralı gayrimenkullerin piyasada olmasını sağlayacak hem de miktar olarak çok az gayrimenkul kalacak. Bu da bugün yaşadığımız barınma sorununu başka bir aşamaya taşıyor. Onun için aslında mal sahibi tarafını da aynı oranda destekleyerek tam ortada durmak gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.‘Türkiye’de profesyonel gayrimenkul yatırımı olmadığı için kötü gayrimenkullerin, kiraya verildiğini ve bunlara muhtaç kalındığını görüyoruz’Türkiye'de profesyonel gayrimenkul yatırımı yapan ve profesyonel şekilde kira geliri elde etmeye çalışan kurumların olmadığını dile getiren Erdoğdu, “Burada hep bireyler gayrimenkulleri alıyor ve bireyler kiraya veriyor. Ama Berlin örneği var, orada 3 milyona yakın bir kiralık konut vardı bu kiralık konutların yüzde 60-70 oranında kurumlar tarafından elde tutulduğu görülüyordu. Türkiye'de bu tarz da tüzel kişiler yok. Bu nedenle kiralık ilanlara baktığımız zamanda yaşadığımız sorunlardan bir tanesi çok kötü gayrimenkullerin, insanların yaşayamayacak durumda olduğu gayrimenkullerin, kiraya verildiğini ve insanların bunlara muhtaç olduğunu görüyoruz. Ama karşımızda kurumlar olsa ve bu işi profesyonel olarak yapılıyor olsa belki de bunları daha fazla talep edeceğiz” dedi.‘Kiracının aleyhine sözleşmede bir hüküm yer alamaz, ev sahibi istese de bu durumu kendine yontamaz’Türkiye’deki ‘ekonomik buhran sebebiyle’ hem kiracıların hem de mal sahiplerinin mağdur olduğunu ifade eden Avukat Hatice Kavut, “Her iki tarafın da kendine göre haklı itirazları ve istekleri var. Fakat biz kiracı bazında baktığımızda, kira sözleşmesinin özel bir borç ilişkisi doğuran bir sözleşme olduğunu ve bir tarafın da sosyal açıdan daha zayıf olduğunu biliyoruz. Ev sahibi ‘esaslı bir tadilata girişmem gerekiyor’ diyerek bu sebeple kira sözleşmesini sona erdirmek isteyebiliyor ama buradaki ‘tadilat’, evin yeniden inşasının gerekmesi veya imar amacıyla esaslı bir onarıma gidilmesi anlamını taşıyor. Ama bunu da gerekli geçerliliklerle olması lazım. Sen kira sözleşmeni yapmışsın, ev sahibin sana ikinci yılında diyor ki ‘ben salonu değiştireceğim, yerlerde tadilat yapacağım, o yüzden sözleşmeyi feshedeceğim’ ama böyle bir hakkı yok. Çünkü hukuk hiçbir zaman, hiçbir sözleşmede, serbestlik de olsa kötü niyetliyi korumaz ve tarafların menfaatini gözetir. Kaldı ki Türk Borçlar Kanunu, bu kira sözleşmesi gibi özel borç ilişkilerinin düzenlendiği kanunlarda zayıf olanı koruma amacıyla hareket eder. Bu sebeple de zaten kiralananın aleyhine sözleşmede bir hüküm yer alamaz. Yani kiraya veren istese de bu ilişkiyi hep kendine yontamaz” şeklinde konuştu.‘Kiracı absürt bir durumun içinde değilse, ev sahibinin de tahliye gibi bir girişimde bulunması mümkün değil’Kiracı kanunda korunan taraf olduğunu hatırlatan Kavut, sözlerine şu şekilde devam etti:Ev sahibi, kiracının haksız tahliyesini isterse neler yapılmalı?Kiracının haksız bir şekilde evden çıkarılmaya zorlanması karşısında neler yapabileceğini anlatan Kavut, “Kiralayan tarafın kanun nazarında zayıf taraf olduğunu asla unutmamak gerek. Bu nedenle kiracının bu durumda bir şey yapmasına gerek yok. Kiracı bir dava açıp da maddi bir külfet ve psikolojik bir yıpranma içine girmek zorunda değil. Bu nedenle kanunlar kiracıya böyle bir sorumluluk yüklemez. Ev sahibinin de sınırlı sebeplere dayanarak böyle bir şey talep hakkı olduğu durumlarda bile bu sebeplerin çok ağır şartları var. Kanun kiracıyı o kadar çok düşünüyor ki bunların hepsini araştırıyor zaten. O nedenle bunları düşünmesi gereken kişi kiracı değil. Davayı açmak zorunda olan da kiraya veren taraf. Kiracının yapması gereken tek şey sözleşmeye bağlı kalmak. Burada en önemli madde de kirasının düzenli ödenmesi. Kiralanan yerin olağan kullanımının dışına çıkılmaması, eve zarar verilmemesi, genel bakım ve onarımının yaptırılması gerek, bunlar dışında kiracının başka bir yükümlülüğü yok" dedi.‘Evi yüksek fiyata yeniden kiraya vermek amacıyla mevcut kiracıyı tahliye etmek isteyenlerin açacağı davalarda kazanma oranı çok düşük’Kiracıyı evden tahliye edip de yeniden kiraya vererek daha yüksek meblağlar kazanma amacı taşıyan ev sahipleri hakkında konuşan Kavut, “Son dönemlerde sıklıkla karşılaşıyoruz ama ev sahibinin davada bir şeyleri ispat etmesi çok zor. Bu nedenle dava etse bile hem kazanma oranı çok düşük hem de çok uzun bir zaman alacaktır. Çeşitli sebeplerle bunu yapmaya çalışanlarla da karşılaşıyoruz. Mesela daha önce bir ev sahibinin gelip de sözleşmede yer almamasına rağmen ‘evde köpek bakan kiracımın tahliyesini istiyorum’ demişti. Özel şartlar kısmında buna bağlı bir ibare olmamasına rağmen, zararlı bir niteliği olmayan ve rahatsızlık vermeyen bir hayvana rağmen apartman yönetimi ile böyle bir talepte bulunmuştu. Bu durumlarda alınan karar köpek sahiplerini bağlayıcı bir karar değildir. Kira sözleşmesinde önceden böyle bir madde geçmediği için tahliye şartı da aranmaz. Ev sahibi de kiracıyı bu örnekte olduğu gibi zorlayamaz” şeklinde konuştu.‘Kiralayanın iradesi hiçe sayılarak imzalatılan tahliye taahhütnamesinin geçerliliği yok’Kiracıya bazı ev sahipleri tarafından dayatılan tahliye taahhütnamesi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Kavut, “Kolaylıkla kiracıyı evden çıkarabilmek amacıyla böyle bir taahhütname imzalatmaya çalışıyorlar. Fakat kiralayanın iradesi hiçe sayılarak imzalatılan bu taahhütnamenin geçerliliği yoktur. Hangi durumlarda geçerli olduğu da çok açık. Eğer ki kiracı ev sahibine kendi gönül rızasıyla tahliye taahhüdü verirse, ev sahibi de icra dairelerinde işlem başlatıp işlem başlatıp tahliye taahhüdünün kendisine sağlayacağı kolaylıktan faydalanabilir” ifadelerini kullandı.‘Öğrencileri evlerinden çıkartmanın, bezdirmenin derdindeler’Kira sözleşmesinin fiyatlar artmadığı dönemde yapıldığını vurgulayan Tiyatro öğrencisi Şahin, “Diğer evlere göre uygun ve bu bize ev sahibinin çıkardığı bir sıkıntı olarak geri dönüyor. Mesela benim doğalgaz peteğim düştü ve boru patladı. Bunu ben kendim yaptırdım ve kirasını da ona göre düştüm. Fakat ev sahibi arayıp bu kabul etmedi. Yani artık kimse kimseye yardımcı olmanın derdinde değil, tam tersine öğrencileri evlerinden çıkartmanın, bezdirmenin derdindeler. Benim öğrenci olarak yaşadığım en büyük sorun ev sahibi sorunu oldu” dedi.‘Ev sahiplerinin uçuk fiyatları bir öğrenci için çok zor, yapabileceğim tek şey bir işe girip çalışmak’Öğrenci olmanın verdiği maddi zorluklar olduğunu belirten Şahin, şunları ifade etti:

https://tr.sputniknews.com/20220527/tuketici-konfederasyonu-baskani-konut-fiyatlari-tepe-taklak-olabilir-1056728943.html

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Selin Uludağ https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg

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