https://tr.sputniknews.com/20220528/kucukcekmecede-suruculerin-yol-verme-kavgasi-1056774301.html

Küçükçekmece'de sürücülerin yol verme kavgası

Küçükçekmece'de sürücülerin yol verme kavgası

İstanbul Küçükçekmece'de, iki sürücü arasında trafikte yol verme nedeniyle kavga çıktı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 28.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-28T22:35+0300

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türkiye

istanbul

sürücü

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Dün saat 15.00 sıralarında Küçükçekmece Basınekspres yolunda meydana gelen olayda, iki sürücü yol verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Otomobillerinden inen sürücüler tekme, tokat birbirlerine girdi. Trafiği umursamadan kavga eden sürücüler diğer sürücülerin araya girmesiyle ayrıldı. O anlar cep telefonu kamerası tarafından anbean görüntülendi.

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istanbul, sürücü