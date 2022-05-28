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Küçükçekmece'de sürücülerin yol verme kavgası
Küçükçekmece'de sürücülerin yol verme kavgası
İstanbul Küçükçekmece'de, iki sürücü arasında trafikte yol verme nedeniyle kavga çıktı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 28.05.2022, Sputnik Türkiye
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istanbul
sürücü
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Dün saat 15.00 sıralarında Küçükçekmece Basınekspres yolunda meydana gelen olayda, iki sürücü yol verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Otomobillerinden inen sürücüler tekme, tokat birbirlerine girdi. Trafiği umursamadan kavga eden sürücüler diğer sürücülerin araya girmesiyle ayrıldı. O anlar cep telefonu kamerası tarafından anbean görüntülendi.
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istanbul, sürücü

Küçükçekmece'de sürücülerin yol verme kavgası

22:35 28.05.2022 (güncellendi: 22:41 28.05.2022)
© DHAİstanbul Küçükçekmece'de, iki sürücü arasında trafikte yol verme nedeniyle kavga çıktı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İstanbul Küçükçekmece'de, iki sürücü arasında trafikte yol verme nedeniyle kavga çıktı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2022
© DHA
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İstanbul Küçükçekmece'de, iki sürücü arasında trafikte yol verme nedeniyle kavga çıktı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Dün saat 15.00 sıralarında Küçükçekmece Basınekspres yolunda meydana gelen olayda, iki sürücü yol verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Otomobillerinden inen sürücüler tekme, tokat birbirlerine girdi.
Trafiği umursamadan kavga eden sürücüler diğer sürücülerin araya girmesiyle ayrıldı. O anlar cep telefonu kamerası tarafından anbean görüntülendi.
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