https://tr.sputniknews.com/20220528/kucukcekmecede-suruculerin-yol-verme-kavgasi-1056774301.html
Küçükçekmece'de sürücülerin yol verme kavgası
Küçükçekmece'de sürücülerin yol verme kavgası
İstanbul Küçükçekmece'de, iki sürücü arasında trafikte yol verme nedeniyle kavga çıktı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 28.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-28T22:35+0300
2022-05-28T22:35+0300
2022-05-28T22:41+0300
türkiye
istanbul
sürücü
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Dün saat 15.00 sıralarında Küçükçekmece Basınekspres yolunda meydana gelen olayda, iki sürücü yol verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Otomobillerinden inen sürücüler tekme, tokat birbirlerine girdi. Trafiği umursamadan kavga eden sürücüler diğer sürücülerin araya girmesiyle ayrıldı. O anlar cep telefonu kamerası tarafından anbean görüntülendi.
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istanbul, sürücü
Küçükçekmece'de sürücülerin yol verme kavgası
22:35 28.05.2022 (güncellendi: 22:41 28.05.2022) Abone ol
İstanbul Küçükçekmece'de, iki sürücü arasında trafikte yol verme nedeniyle kavga çıktı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Dün saat 15.00 sıralarında Küçükçekmece Basınekspres yolunda meydana gelen olayda, iki sürücü yol verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Otomobillerinden inen sürücüler tekme, tokat birbirlerine girdi.
Trafiği umursamadan kavga eden sürücüler diğer sürücülerin araya girmesiyle ayrıldı. O anlar cep telefonu kamerası tarafından anbean görüntülendi.