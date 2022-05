https://tr.sputniknews.com/20220528/mama-paketini-kendisi-acan-kedi-karnini-doyurup-sabaha-kadar-dukkanda-turluyor-1056761334.html

Mama paketini kendisi açan kedi, karnını doyurup sabaha kadar dükkanda turluyor

Başlattığı mama kumbarası ile sokak hayvanlarına destek olan ve yardım toplayan Düzce’de bir işletmede 'Ateş' isimli sokak kedisi dükkanın maskotu oldu. Her... 28.05.2022, Sputnik Türkiye

Düzce’de işletme sahibi Osman Durdu her akşam hem köpek hem kedilere özel açtığı mamaları sokak hayvanlarına dağıtıyor. Bu dağıtımın her akşam gerçekleştirilmesinin ardından bir kedinin de düzenli olarak dükkana geldiği fark edildi.Kediyi dışarı çıkartmak isteseler de başarılı olamayan işletme sahipleri, kedinin dükkan içinde gezmesine izin verdi. Dükkan içerisinde gezdiği esnada mama paketini fark eden kedi, dükkan içerisinde gezintisini sürdürmesinin ardından mama paketi ile oyun oynayıp müşterilerden ve işletme sahibinden mama istemeye başladı. 'Adını Ateş koyduk, mamaların yanında oynayınca biz de artık acıktığını anlıyoruz'Dükkanın bir anda maskotu haline gelen ve her akşam işyerinin kapatılmasına yakın dükkana gelen ‘Ateş’ isimli kedi, paket ile oynamasının ardından mamasını kendisi yiyor. Günde 2-3 kere işletmelerine kedinin geldiğini ve adını artık Ateş koyduklarını belirten Durdu, “Bu kedimiz sokak kedisi. Bizim işletmemizde mama kumbarası var. Hayvanlar için mama parası biriktirip sokak hayvanlarına mama veriyoruz. Bu kedimizde bize her gün alıştığı için geliyor. Mamasını alıyor karnını doyuruyor. Dükkanda geziyor, oyunlar oynuyor. Bunu gören müşterilerimiz bunun için mama kumbarasına ekstradan para koyuyor. Biz hem eğleniyoruz bunu seviyoruz buda artık bizim bir kedimiz oldu. Kedinin karnı acıkınca gün içerisinde iki üç kere geliyor. Mamanın yanında oynuyor. ‘Bana mama verin gibi’ Bizde acıktığını anlıyoruz ve ona biraz daha mama veriyoruz. Torpilli olarak ona biraz daha fazla veriyoruz” ifadelerini kullandı.

