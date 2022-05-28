https://tr.sputniknews.com/20220528/melek-mosso-yasaginin-ardindan-funda-arar-ve-derya-ulug-da-konserden-cekildi-1056771538.html
Melek Mosso yasağının ardından Funda Arar ve Derya Uluğ da konserden çekildi
Melek Mosso yasağının ardından Funda Arar ve Derya Uluğ da konserden çekildi
Şarkıcılar Derya Uluğ ve Funda Arar, Melek Mosso'nun konserinin iptal edilmesinin ardından Isparta Gül Festivali'nde sahneye çıkmayacaklarını duyurdu. 28.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-28T20:08+0300
2022-05-28T20:08+0300
2022-05-28T20:08+0300
ekonomi
melek mosso
konser
isparta
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Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği'nin girişimi sonucu şarkıcı Melek Mosso'nun Uluslararası Isparta Gül Festivali'ndeki konserinin iptal edilmesinin ardından, şarkıcı Derya Uluğ, festivalde sahneye çıkmayacağını açıkladı.Uluğ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:Uluğ'un ardından Funda Arar da festivalde konser vermeyeceğini duyurdu.Arar, Twitter paylaşımında "Çok değerli Isparta’lılar. 5 Haziran Pazar akşamı, konserde sizlerle beraber olamayacağız. Başka konserlerde buluşmak üzere…" dedi. Melek Mosso, "ahlaksızlığı özendirdiği" iddiasıyla bazı çevreler tarafından hedef gösterilmiş ve 3 Haziran'da festivalde vereceği konser iptal edilmişti. Mosso'nun yerine 3 Haziran günü Seda Sayan'ın konser vereceği açıklanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220528/konseri-iptal-edilen-melek-mossonun-yerine-seda-sayan-secildi-1056760426.html
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Melek Mosso yasağının ardından Funda Arar ve Derya Uluğ da konserden çekildi
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Şarkıcılar Derya Uluğ ve Funda Arar, Melek Mosso'nun konserinin iptal edilmesinin ardından Isparta Gül Festivali'nde sahneye çıkmayacaklarını duyurdu.
Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği'nin girişimi sonucu şarkıcı Melek Mosso'nun Uluslararası Isparta Gül Festivali'ndeki konserinin iptal edilmesinin ardından, şarkıcı Derya Uluğ, festivalde sahneye çıkmayacağını açıkladı.
Uluğ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bizlerle buluşmayı bekleyen Isparta halkına sevgilerimi yolluyorum. Başka bir zamanda birlikte şarkılar söyleyeceğiz."
Uluğ'un ardından Funda Arar da festivalde konser vermeyeceğini duyurdu.
Arar, Twitter paylaşımında "Çok değerli Isparta’lılar. 5 Haziran Pazar akşamı, konserde sizlerle beraber olamayacağız. Başka konserlerde buluşmak üzere…" dedi.
Melek Mosso, "ahlaksızlığı özendirdiği" iddiasıyla bazı çevreler tarafından hedef gösterilmiş ve 3 Haziran'da festivalde vereceği konser iptal edilmişti. Mosso'nun yerine 3 Haziran günü Seda Sayan'ın konser vereceği açıklanmıştı.