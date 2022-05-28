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MHP lideri Bahçeli, İstanbul'un Fethi’nin 569. Yıl Dönümü Programı’na katılacak
MHP lideri Bahçeli, İstanbul'un Fethi’nin 569. Yıl Dönümü Programı’na katılacak
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 29 Mayıs 2022 Pazar günü yapılacak olan 'İstanbul'un Fethi’nin 569. Yıl Dönümü Programı ve... 28.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-28T14:46+0300
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türkiye
mhp
devlet bahçeli
atatürk havalimanı
istanbul'un fethi
fidan
tören
kutlama
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin 29 Mayıs 2022 Pazar günü yapılacak olan 'İstanbul'un Fethi’nin 569. Yıl Dönümü Programı ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Fidan Dikim Töreni'ne katılım sağlayacağı bildirildi.
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mhp, devlet bahçeli, atatürk havalimanı, istanbul'un fethi, fidan, tören, kutlama

MHP lideri Bahçeli, İstanbul'un Fethi’nin 569. Yıl Dönümü Programı’na katılacak

14:46 28.05.2022
© AADevlet Bahçeli
Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2022
© AA
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 29 Mayıs 2022 Pazar günü yapılacak olan 'İstanbul'un Fethi’nin 569. Yıl Dönümü Programı ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Fidan Dikim Töreni'ne katılacak.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin 29 Mayıs 2022 Pazar günü yapılacak olan 'İstanbul'un Fethi’nin 569. Yıl Dönümü Programı ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Fidan Dikim Töreni'ne katılım sağlayacağı bildirildi.
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