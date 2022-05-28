https://tr.sputniknews.com/20220528/mhp-lideri-bahceli-istanbulun-fethinin-569-yil-donumu-programina-katilacak-1056765741.html

MHP lideri Bahçeli, İstanbul'un Fethi’nin 569. Yıl Dönümü Programı’na katılacak

MHP lideri Bahçeli, İstanbul'un Fethi’nin 569. Yıl Dönümü Programı’na katılacak

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 29 Mayıs 2022 Pazar günü yapılacak olan 'İstanbul'un Fethi’nin 569. Yıl Dönümü Programı ve... 28.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-28T14:46+0300

2022-05-28T14:46+0300

2022-05-28T14:46+0300

türkiye

mhp

devlet bahçeli

atatürk havalimanı

istanbul'un fethi

fidan

tören

kutlama

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin 29 Mayıs 2022 Pazar günü yapılacak olan 'İstanbul'un Fethi’nin 569. Yıl Dönümü Programı ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Fidan Dikim Töreni'ne katılım sağlayacağı bildirildi.

https://tr.sputniknews.com/20220527/bakan-kurumdan-ataturk-havalimani-aciklamasi-bu-alani-konuta-ticarete-imara-acmiyoruz-1056733993.html

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mhp, devlet bahçeli, atatürk havalimanı, istanbul'un fethi, fidan, tören, kutlama