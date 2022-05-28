Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220528/milli-savunma-bakani-akar-ve-komuta-kademesi-aliyevle-gorustu-1056761536.html
Milli Savunma Bakanı Akar ve komuta kademesi Aliyev'le görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar ve komuta kademesi Aliyev'le görüştü
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesini kabul etti. 28.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-28T10:27+0300
2022-05-28T10:27+0300
politika
hulusi akar
ilham aliyev
recep tayyip erdoğan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1c/1056761511_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_d445aa6f6fbd85f85cf0d69007bac6fe.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün yapacağı Azerbaycan ziyareti kapsamında Bakü’de bulunan Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na geldi.Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edilen Akar, Azerbaycan’ın Bağımsızlık Günü’nü kutladı. Bakan Akar, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki askeri eğitim iş birliği ile savunma sanayii konularındaki gelişmelere ve çalışmalara ilişkin bilgi verdi.Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün Bakü’ye geleceğini belirterek “Bağımsızlık Günü’nde sizlerle bir arada olmak büyük mutluluk." ifadesini kullandı.Görüşmeye Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da katıldı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1c/1056761511_22:0:1158:852_1920x0_80_0_0_d5cbe7f33d82decb6c28be1b0dbeb293.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hulusi akar, ilham aliyev, recep tayyip erdoğan

Milli Savunma Bakanı Akar ve komuta kademesi Aliyev'le görüştü

10:27 28.05.2022
© AAAkar - Aliyev
Akar - Aliyev - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2022
© AA
Abone olTelegram
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün yapacağı Azerbaycan ziyareti kapsamında Bakü’de bulunan Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na geldi.
Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edilen Akar, Azerbaycan’ın Bağımsızlık Günü’nü kutladı. Bakan Akar, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki askeri eğitim iş birliği ile savunma sanayii konularındaki gelişmelere ve çalışmalara ilişkin bilgi verdi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün Bakü’ye geleceğini belirterek “Bağımsızlık Günü’nde sizlerle bir arada olmak büyük mutluluk." ifadesini kullandı.
Görüşmeye Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da katıldı
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала