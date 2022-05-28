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Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal'ın hayatını... 28.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-28T23:51+0300
2022-05-28T23:51+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
pençe harekatı
şehit
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MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
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milli savunma bakanlığı (msb), pençe harekatı, şehit

Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

23:51 28.05.2022
© Milli Savunma BakanlığıAsker - bayrak
Asker - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2022
© Milli Savunma Bakanlığı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal'ın hayatını kaybettiğini, bir personelin yaralandığını bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 28 Mayıs 2022 tarihinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Hasan Çatal şehit olmuş, bir personelimiz de yaralanmıştır. Yaralı personelimiz derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz."
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