https://tr.sputniknews.com/20220528/moodys-turkiyenin-kredi-notuna-iliskin-guncelleme-yapmadi-1056755515.html

Moody's Türkiye'nin kredi notuna ilişkin güncelleme yapmadı

Moody's Türkiye'nin kredi notuna ilişkin güncelleme yapmadı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notuna ilişkin güncelleme yapılmadığını duyurdu. 28.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-28T00:19+0300

2022-05-28T00:19+0300

2022-05-28T00:19+0300

ekonomi

moody's

türkiye

kredi

kredi notu

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Moody's'den yapılan açıklamada, takvimde hakkında değerlendirme yapılması için 27 Mayıs tarihi verilen Türkiye, Irak ve İsviçre için güncelleme yapılmadığı bildirildi.Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının yıllık takvimlerinde, ülkelerin kredi notu ve not görünümleri için tarih vermesi, kesin olarak güncelleme yapılacağı anlamına gelmiyor.Moody's, daha önce Türkiye'nin kredi notunu "B2" olarak teyit etmişti.​​​​​​​

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moody's, türkiye, kredi, kredi notu