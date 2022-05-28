https://tr.sputniknews.com/20220528/moodys-turkiyenin-kredi-notuna-iliskin-guncelleme-yapmadi-1056755515.html
Moody's Türkiye'nin kredi notuna ilişkin güncelleme yapmadı
Moody's Türkiye'nin kredi notuna ilişkin güncelleme yapmadı
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notuna ilişkin güncelleme yapılmadığını duyurdu. 28.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-28T00:19+0300
2022-05-28T00:19+0300
2022-05-28T00:19+0300
ekonomi
moody's
türkiye
kredi
kredi notu
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Moody's'den yapılan açıklamada, takvimde hakkında değerlendirme yapılması için 27 Mayıs tarihi verilen Türkiye, Irak ve İsviçre için güncelleme yapılmadığı bildirildi.Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının yıllık takvimlerinde, ülkelerin kredi notu ve not görünümleri için tarih vermesi, kesin olarak güncelleme yapılacağı anlamına gelmiyor.Moody's, daha önce Türkiye'nin kredi notunu "B2" olarak teyit etmişti.
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moody's, türkiye, kredi, kredi notu
Moody's Türkiye'nin kredi notuna ilişkin güncelleme yapmadı
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notuna ilişkin güncelleme yapılmadığını duyurdu.
Moody's'den yapılan açıklamada, takvimde hakkında değerlendirme yapılması için 27 Mayıs tarihi verilen Türkiye, Irak ve İsviçre için güncelleme yapılmadığı bildirildi.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının yıllık takvimlerinde, ülkelerin kredi notu ve not görünümleri için tarih vermesi, kesin olarak güncelleme yapılacağı anlamına gelmiyor.
Moody's, daha önce Türkiye'nin kredi notunu "B2" olarak teyit etmişti.