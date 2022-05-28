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Muğla'da yelkenli teknede 35 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'da yelkenli teknede 35 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Seydikemer ilçesi açıklarında, yelkenli teknede 35 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. 28.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-28T18:12+0300
2022-05-28T18:12+0300
türkiye
seydikemer
muğla
göçmen
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Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Karadere Mahallesi sahilinden bir grup göçmenin tekneye bindiği ihbarı üzerine harekete geçti.Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Fethiye ve Göcek'ten sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.Mahalle açıklarında durdurulan teknede, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 35 Afgan uyrukluyu yakalandı. Organizatör oldukları iddiasıyla teknede İ.K, B.G. karada ise tekneyle bağlantılı olduğu belirlenen H.Ş.K, S.Ç. ile A.T. gözaltına alındı.Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.Gözaltına alınan 5 şüphelinin işlemleri devam ediyor.
türkiye
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seydikemer, muğla, göçmen, tekne

Muğla'da yelkenli teknede 35 düzensiz göçmen yakalandı

18:12 28.05.2022
© İHA / MURAT YALÇIN-Muğla’nın Seydikemer ilçesi açıklarında, bindikleri yelkenli tekneyle yurt dışına gitmeye çalışan 35 düzensiz göçmen yakalanırken, olayla ilgili olarak 5 şüpheli gözaltına alındı.
Muğla’nın Seydikemer ilçesi açıklarında, bindikleri yelkenli tekneyle yurt dışına gitmeye çalışan 35 düzensiz göçmen yakalanırken, olayla ilgili olarak 5 şüpheli gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2022
© İHA / MURAT YALÇIN-
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Muğla'nın Seydikemer ilçesi açıklarında, yelkenli teknede 35 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.
Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Karadere Mahallesi sahilinden bir grup göçmenin tekneye bindiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Fethiye ve Göcek'ten sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
Mahalle açıklarında durdurulan teknede, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 35 Afgan uyrukluyu yakalandı. Organizatör oldukları iddiasıyla teknede İ.K, B.G. karada ise tekneyle bağlantılı olduğu belirlenen H.Ş.K, S.Ç. ile A.T. gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin işlemleri devam ediyor.
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