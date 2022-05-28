https://tr.sputniknews.com/20220528/muhalefet-liderlerinden-6li-masa-bulusmasi-oncesi-turkiyenin-masasi-paylasimi-1056755951.html

Muhalefet liderlerinden 6'lı zirve öncesi 'Türkiye'nin masası' paylaşımı

Muhalefet liderlerinden 6'lı zirve öncesi 'Türkiye'nin masası' paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı... 28.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-28T00:45+0300

2022-05-28T00:45+0300

2022-05-28T00:46+0300

politika

muhalefet

güçlendirilmiş parlamenter sistem

zirve

akp

recep tayyip erdoğan

türkiye

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Beş Genel Başkan, altı muhalefet partisi liderinin bir araya geleceği zirve öncesi sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaptı.Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem için masaya oturan CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi liderleri dördüncü defa 29 Mayıs’ta buluşacak.Toplantının ev sahipliğini Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu üstlenecek.

https://tr.sputniknews.com/20220527/kilicdaroglu-erdogan-aile-uyelerin-paralel-hayat-kurma-telasi-icinde-1056753700.html

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muhalefet, güçlendirilmiş parlamenter sistem, zirve, akp, recep tayyip erdoğan, türkiye