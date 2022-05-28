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Muhalefet liderlerinden 6'lı zirve öncesi 'Türkiye'nin masası' paylaşımı
Muhalefet liderlerinden 6'lı zirve öncesi 'Türkiye'nin masası' paylaşımı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı... 28.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-28T00:45+0300
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politika
muhalefet
güçlendirilmiş parlamenter sistem
zirve
akp
recep tayyip erdoğan
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Beş Genel Başkan, altı muhalefet partisi liderinin bir araya geleceği zirve öncesi sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaptı.Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem için masaya oturan CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi liderleri dördüncü defa 29 Mayıs’ta buluşacak.Toplantının ev sahipliğini Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu üstlenecek.
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muhalefet, güçlendirilmiş parlamenter sistem, zirve, akp, recep tayyip erdoğan, türkiye

Muhalefet liderlerinden 6'lı zirve öncesi 'Türkiye'nin masası' paylaşımı

00:45 28.05.2022 (güncellendi: 00:46 28.05.2022)
© Fotoğraf : Twitter CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal sosyal medya hesaplarından 'Türkiye'nin masası' notuyla yayınladığı videoyu, birbirlerini etiketleyerek paylaştı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal sosyal medya hesaplarından 'Türkiye'nin masası' notuyla yayınladığı videoyu, birbirlerini etiketleyerek paylaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2022
© Fotoğraf : Twitter
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal sosyal medya hesaplarından 'Türkiye'nin masası' notuyla yayınladığı videoyu, birbirlerini etiketleyerek paylaştı.
Beş Genel Başkan, altı muhalefet partisi liderinin bir araya geleceği zirve öncesi sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaptı.
Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem için masaya oturan CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi liderleri dördüncü defa 29 Mayıs’ta buluşacak.
Toplantının ev sahipliğini Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu üstlenecek.
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