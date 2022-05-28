https://tr.sputniknews.com/20220528/mustafa-sarigul-analarin-hasretini-dindirmek-cocuklari-sevindirmek-icin-affet-turkiye-1056757445.html

Sarıgül: Anaların hasretini dindirmek, çocukları sevindirmek için 'Affet Türkiye'

Sarıgül: Anaların hasretini dindirmek, çocukları sevindirmek için 'Affet Türkiye'

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül "9 milyon Suriyeliye bakan Türkiye’min, 250 bin kader mahkumuna bakacak gücü vardır. Güzel Türkiye'min, vicdanına... 28.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-28T01:27+0300

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türkiye

mustafa sarıgül

af

ünal çeviköz

suriye

chp

mahkum

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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Bandırma Cezaevi önünde yaptığı basın açıklamasında 250 bin mahkuma af istedi.Bandırma Cezaevi önünde düzenlediği basın açıklamasında mahkumlara af isteğini yineleyen Sarıgül, şu ifadeleri kullandı:'Çıkacak mahkumlara da psikolojik destek verelim'Sarıgül, sözlerini şöyle sürdürdü: 'NATO konusunda izlenen politikaları beğeniyoruz'CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz'ün yaptığı açıklamalara da değinen Sarıgül, "Özellikle Sayın Çeviköz'ün ülkemizi dışarıya zurnalayan, ülkemizi dışarıya negatif bir şekilde anlatan, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü ilgilendiren konulardaki görüşlerini ve düşüncelerini esefle karşılıyorum. Bir büyükelçilik yapmış olan bir kişinin, devletimizde diplomat olarak görev yapmış bir kişinin ulusal politikalar konusunda kişisel görüşünü anlatmasını esefle karşılıyorum. İnanıyorum ki CHP yetkilileri bu arkadaşla ilgili yasal işlemleri başlatacaktır. Türkiye Değişim Partisi olarak şu anda NATO konusunda izlenen politikaları beğeniyoruz. Özellikle Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Amerika senatosunda Türkiye'miz aleyhinde yaptığı konuşmayı bir kez daha esefle kınıyorum. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak gücümüzü önce Allah'ımızdan, sonra da yurttaşlarımıza alırız. Biz Amerika'ya diyoruz ki gölge etme başka ihsan istemeyiz" dedi.TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, daha sonra cezaevi personelleri ile cezaevine ziyarete gelen vatandaşlarla sohbet ettikten sonra Bursa'nın Karacabey ilçesine gitti.

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mustafa sarıgül, af, ünal çeviköz, suriye, chp, mahkum