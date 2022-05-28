Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220528/mustafa-sarigul-cumhurbaskanimiza-kimsenin-laf-soylemesine-izin-vermeyiz-1056774956.html
Mustafa Sarıgül: Cumhurbaşkanımıza kimsenin laf söylemesine izin vermeyiz
Mustafa Sarıgül: Cumhurbaşkanımıza kimsenin laf söylemesine izin vermeyiz
Enes Kanter'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı paylaşımı kınayan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Türkiye... 28.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-28T23:39+0300
2022-05-28T23:39+0300
politika
türkiye
mustafa sarıgül
recep tayyip erdoğan
enes kanter
cumhurbaşkanına hakaret
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/17/1056598167_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_7ad481ced92d540be761890a7562d0e5.jpg
Sakarya'nın Geyve ilçesinde bulunan Açık Ceza İnfaz Kurumu önünde açıklama yapan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, Kanter'in paylaşımını kınadıklarını ifade ederek şu ifadeleri kullandı:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/17/1056598167_142:0:2418:1707_1920x0_80_0_0_6cc9a10413db8abe2d3b39d32e2495b0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, mustafa sarıgül, recep tayyip erdoğan, enes kanter, cumhurbaşkanına hakaret

Mustafa Sarıgül: Cumhurbaşkanımıza kimsenin laf söylemesine izin vermeyiz

23:39 28.05.2022
© Fotoğraf : Türkiye Değişim PartisiMustafa Sarıgül
Mustafa Sarıgül - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2022
© Fotoğraf : Türkiye Değişim Partisi
Abone olTelegram
Enes Kanter'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı paylaşımı kınayan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımıza yurtiçi ve yurtdışından kimsenin laf söylemesine izin vermeyiz. Bütün ulusumuzu temsil eden makama dil uzatılmasını doğru bulmuyor ve esefle kınıyoruz" dedi.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde bulunan Açık Ceza İnfaz Kurumu önünde açıklama yapan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, Kanter'in paylaşımını kınadıklarını ifade ederek şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımıza yurtiçi ve yurtdışından kimsenin laf söylemesine izin vermeyiz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamı bütün ulusumuzu temsil eden bir makamdır. Bu makama dil uzatılmasına Türkiye Değişim Partisi olarak asla ve asla izin vermeyiz. Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamı devletimizin makamıdır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, bütün ulusumuzu temsil etmektedir. O makama herkesin saygı göstermek mecburiyeti vardır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı; atalarımızın, dedelerimizin, ecdadımızın bize bıraktığı son derece yüce bir makamdır. Bu makama dil uzatılmasını kesinlikle ve kesinlikle doğru bulmayız ve esefle kınıyoruz."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала