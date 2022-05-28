https://tr.sputniknews.com/20220528/mustafa-sarigul-cumhurbaskanimiza-kimsenin-laf-soylemesine-izin-vermeyiz-1056774956.html
Mustafa Sarıgül: Cumhurbaşkanımıza kimsenin laf söylemesine izin vermeyiz
Mustafa Sarıgül: Cumhurbaşkanımıza kimsenin laf söylemesine izin vermeyiz
Enes Kanter'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı paylaşımı kınayan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Türkiye... 28.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-28T23:39+0300
2022-05-28T23:39+0300
2022-05-28T23:39+0300
politika
türkiye
mustafa sarıgül
recep tayyip erdoğan
enes kanter
cumhurbaşkanına hakaret
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde bulunan Açık Ceza İnfaz Kurumu önünde açıklama yapan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, Kanter'in paylaşımını kınadıklarını ifade ederek şu ifadeleri kullandı:
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türkiye, mustafa sarıgül, recep tayyip erdoğan, enes kanter, cumhurbaşkanına hakaret
Mustafa Sarıgül: Cumhurbaşkanımıza kimsenin laf söylemesine izin vermeyiz
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Enes Kanter'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı paylaşımı kınayan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımıza yurtiçi ve yurtdışından kimsenin laf söylemesine izin vermeyiz. Bütün ulusumuzu temsil eden makama dil uzatılmasını doğru bulmuyor ve esefle kınıyoruz" dedi.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde bulunan Açık Ceza İnfaz Kurumu önünde açıklama yapan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, Kanter'in paylaşımını kınadıklarını ifade ederek şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımıza yurtiçi ve yurtdışından kimsenin laf söylemesine izin vermeyiz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamı bütün ulusumuzu temsil eden bir makamdır. Bu makama dil uzatılmasına Türkiye Değişim Partisi olarak asla ve asla izin vermeyiz. Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamı devletimizin makamıdır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, bütün ulusumuzu temsil etmektedir. O makama herkesin saygı göstermek mecburiyeti vardır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı; atalarımızın, dedelerimizin, ecdadımızın bize bıraktığı son derece yüce bir makamdır. Bu makama dil uzatılmasını kesinlikle ve kesinlikle doğru bulmayız ve esefle kınıyoruz."