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https://tr.sputniknews.com/20220528/nijeryada-kilisede-izdiham-31-kisi-hayatini-kaybetti-1056775092.html
Nijerya’da kilisede izdiham: 31 kişi hayatını kaybetti
Nijerya’da kilisede izdiham: 31 kişi hayatını kaybetti
Nijerya'nın Rivers eyaletindeki Port Harcourt Kilisesi'nde izdiham nedeniyle 31 kişi yaşamını yitirdi. 28.05.2022, Sputnik Türkiye
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nijerya
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Nijerya'da kilisedeki izdihamda 31 kişi hayatını kaybetti.Ulusal basındaki haberlere göre, Port Harcourt Kilisesi'nde ihtiyaç sahipleri için organize edilen yiyecek dağıtımı sırasında izdiham yaşandı.İzdiham esnasında kilisenin arkasında bulunan küçük kapıdan içeri girmeye çalışan 31 kişi hayatını kaybetti.Olayda birçok kişinin yaralandığı belirtiliyor.
türkiye
nijerya
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Nijerya’da kilisede izdiham: 31 kişi hayatını kaybetti

23:47 28.05.2022 (güncellendi: 23:52 28.05.2022)
© AP Photo / AP PhotoNijerya'nın Rivers eyaletindeki Port Harcourt Kilisesi'nde izdiham
Nijerya'nın Rivers eyaletindeki Port Harcourt Kilisesi'nde izdiham - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2022
© AP Photo / AP Photo
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Nijerya'nın Rivers eyaletindeki Port Harcourt Kilisesi'nde izdiham nedeniyle 31 kişi yaşamını yitirdi.
Nijerya'da kilisedeki izdihamda 31 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basındaki haberlere göre, Port Harcourt Kilisesi'nde ihtiyaç sahipleri için organize edilen yiyecek dağıtımı sırasında izdiham yaşandı.
İzdiham esnasında kilisenin arkasında bulunan küçük kapıdan içeri girmeye çalışan 31 kişi hayatını kaybetti.
Olayda birçok kişinin yaralandığı belirtiliyor.
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