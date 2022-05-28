https://tr.sputniknews.com/20220528/nijeryada-kilisede-izdiham-31-kisi-hayatini-kaybetti-1056775092.html

Nijerya’da kilisede izdiham: 31 kişi hayatını kaybetti

Nijerya’da kilisede izdiham: 31 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Rivers eyaletindeki Port Harcourt Kilisesi'nde izdiham nedeniyle 31 kişi yaşamını yitirdi. 28.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-28T23:47+0300

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türkiye

nijerya

kilis

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Nijerya'da kilisedeki izdihamda 31 kişi hayatını kaybetti.Ulusal basındaki haberlere göre, Port Harcourt Kilisesi'nde ihtiyaç sahipleri için organize edilen yiyecek dağıtımı sırasında izdiham yaşandı.İzdiham esnasında kilisenin arkasında bulunan küçük kapıdan içeri girmeye çalışan 31 kişi hayatını kaybetti.Olayda birçok kişinin yaralandığı belirtiliyor.

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nijerya, kilis