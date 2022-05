https://tr.sputniknews.com/20220528/oktay-darbelerin-kokunu-ve-kalintilarini-kazimaya-devam-edecegiz-1056758001.html

Oktay: Darbelerin kökünü ve kalıntılarını kazımaya devam edeceğiz

Oktay: Darbelerin kökünü ve kalıntılarını kazımaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye'de darbelerin kökünü ve kalıntılarını kazımaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi. 28.05.2022

Ankara'da bir otelde düzenlenen Azerbaycan Cumhuriyeti Bağımsızlık ve Silahlı Kuvvetler Günü resepsiyonunda konuşan Oktay, sözlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve kutlama dileklerini ileterek başladı.Oktay, Türkiye ve Azerbaycan'ın tarih, kültür, dert ve sevinci paylaşan iki kardeş ülke olduğunu belirtti.Türkiye ve Azerbaycan'ın, 100 yıl önce nasılsa bugün de aynı şekilde gönül birliği içinde olduğunu vurgulayan Oktay, "Taşıdığımız ruh, Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı'nın muhtelif cephelerinde bir taraftan kendi milli mücadelesini verirken, Azerbaycanlı kardeşlerimizin istiklal çağrılarına kayıtsız kalmayan Kafkas İslam Ordusu'nun kardeşlik ruhudur" dedi.Oktay, Nuri Paşa komutasındaki kahramanların Bakü'de, fedakarlıkları ve cesaretleriyle nesilden nesile gururla anlatılacak şanlı bir destanı miras bıraktıklarını söyledi.'Birlik ve beraberliğimizi her geçen gün güçlendiriyoruz'Azerbaycan'ın bağımsızlığı için hayatını feda eden tüm şehitleri andığını, aziz şehitlere Allah'tan rahmet ve mağfiret dileyen Oktay, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Mehmet Emin Resulzade'yi şükran ve minnetle yad ettiğini belirtti.Fuat Oktay, konuşmasına şöyle devam etti:Anadolu'da yakılan teknoloji meşalesi TEKNOFEST'in, ilk kez yurt dışında gerçekleşerek dün itibarıyla Azerbaycan'da start aldığını belirten Oktay, "Türk dünyasının büyük düşünce adamı Gaspıralı İsmail'in 'Dilde, fikirde, işte birlik' şiarına uygun şekilde birlik ve beraberliğimizi her geçen gün güçlendiriyoruz" dedi.İkili ticaret hacminde 15 milyar dolar hedefine emin adımlarla ilerlediklerini belirten Oktay, "Eş başkanlığını Sayın Başbakan Ali Esadov kardeşimle yürüttüğümüz Karma Ekonomik Komisyonu ile ticaretten ulaştırmaya, enerjiden sanayiye kadar pek çok alanı kapsayan eylem planlarını hayata geçiriyoruz. 10. Dönem Toplantımızı da bu sene içerisinde gerçekleştireceğiz" diye konuştu.'Kardeşliğimizin gereğini yerine getiriyoruz'İki ülke Cumhurbaşkanlarının geçen yıl yıl imzaladıkları Şuşa Beyannamesi'yle ilişkileri müttefiklik seviyesine çıkarma iradesini güçlü bir şekilde teyit ettiklerinin altını çizen Oktay, 'Yukarı Karabağ'da Azerbaycan bayrağının dalgalandığı her bir noktada işgal yıllarının izlerinin silinmesi, yoksulluğun giderilmesi ve bölgenin tarihindeki ihtişamlı yıllarına döndürülmesini asli bir vazife olarak gördüklerini' belirtti.Kurtarılan bölgelerin çağın koşullarına uygun bir yapılanmaya kavuşması, zarar gören altyapının ve yolların ihya edilmesi, iletişim ve enerji hatlarının yenilenmesi, askeri ve güvenlik işbirliği için ilgili tüm kurumların, Azerbaycanlıların yanında olduğunu ifade eden Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:'Vesayet yanlısı bir zihniyetin ne yazık ki hala canlı olduğunu görüyoruz'27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde merhum Başbakan Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı saygı ve rahmetle anan Oktay, şunları kaydetti:

