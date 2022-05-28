https://tr.sputniknews.com/20220528/putin-macron-ve-scholz-ile-ukraynayi-ve-kuresel-gida-guvenligini-konustu-1056767871.html
Putin: Gıda sıkıntısının asıl nedeni Batı’nın yaptırımları ve hatalı politikaları
Putin: Gıda sıkıntısının asıl nedeni Batı’nın yaptırımları ve hatalı politikaları
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Scholz ile Ukrayna’yı ve küresel... 28.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-28T16:18+0300
2022-05-28T16:18+0300
2022-05-28T16:22+0300
ukrayna krizi
vladimir putin
ukrayna
emmanuel macron
olaf scholz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1a/1056703464_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_812a09a92314f336cf32d8c126432372.jpg
Putin, Macron ve Scholz telefonla gerçekleştirdikleri görüşmede Ukrayna’daki durumu konuştu. Putin detaylı bir şekilde özel operasyonla ilgili bilgi verdi, Rusya ordusunun uluslararası beşeri hukuka sıkı sıkıya uyduğunu ifade etti.Rus lider Mariupol ve Donbass’ın kurtarılan diğer şehirlerinde barışçıl yaşamın tesisi için nasıl bir sistematik çalışmanı organize edildiğini anlattı.‘Rusya diyaloğu yeniden başlatmaya açık’Bununla birlikte görüşmede Kiev ile durma noktasında olan müzakere sürecinin gidişatına özel dikkat verildi. Rusya’nın diyaloğu yeniden başlatmaya açık olduğunu kaydeden Putin, Batı’nın Ukrayna’ya devam eden silah sevkiyatlarıının tehlikeli olduğuna dikkat çekti, ayrıca bunun durumu daha da tırmandırıp insani krizi artıracağı uyarısını yaptı.‘Gıda sıkıntısının asıl nedeni Batı’nın yaptırımları ve hatalı politikaları’Taraflar ayrıca gıda güvenliğinin sağlanması konusunu etraflıca ele aldı. Putin, gerekçelere ve somut verilere atıfta bulunarak gıda tedariğinde yaşanan sıkıntıların asıl nedenlerini açıkladı. Bu sıkıntıların Batı ülkelerinin hatalı ekonomik ve mali politikalarının ve Rusya’ya karşı yaptırımların bir sonucu olduğu kaydedildi.Görüşmede Karadeniz’deki limanlar üzerinden Ukrayna’nın tahılının sevkiyatının yapılması da dahil olmak üzere, engelsiz tahıl ihracatı yolları bulmak için Rusya’nın katkıda bulunmaya hazır olduğu vurgulandı.Rusya’nın gübre ve tarım ürünlerinin sevkiyatının artmasının küresel gıda piyasasındaki gerginliği azaltmaya yardımcı olacağı, bunun için bu alandaki kısıtlamaların kaldırılması gerektiği belirtildi.
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1a/1056703464_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_73f830c4afd0d15ff65ac3f0384399f2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
vladimir putin, ukrayna, emmanuel macron, olaf scholz
Putin: Gıda sıkıntısının asıl nedeni Batı’nın yaptırımları ve hatalı politikaları
16:18 28.05.2022 (güncellendi: 16:22 28.05.2022) Abone ol
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Scholz ile Ukrayna’yı ve küresel gıda güvenliğini sağlamakla ilgili konuyu detaylı bir şekilde görüştü. Rusya lideri, “Engelsiz tahıl ihracatı için yöntemler bulabiliriz, Karadeniz’den Ukrayna’nın tahılı sevk edilebilir" dedi.
Putin, Macron ve Scholz telefonla gerçekleştirdikleri görüşmede Ukrayna’daki durumu konuştu. Putin detaylı bir şekilde özel operasyonla ilgili bilgi verdi, Rusya ordusunun uluslararası beşeri hukuka sıkı sıkıya uyduğunu ifade etti.
Rus lider Mariupol ve Donbass’ın kurtarılan diğer şehirlerinde barışçıl yaşamın tesisi için nasıl bir sistematik çalışmanı organize edildiğini anlattı.
‘Rusya diyaloğu yeniden başlatmaya açık’
Bununla birlikte görüşmede Kiev ile durma noktasında olan müzakere sürecinin gidişatına özel dikkat verildi. Rusya’nın diyaloğu yeniden başlatmaya açık olduğunu kaydeden Putin, Batı’nın Ukrayna’ya devam eden silah sevkiyatlarıının tehlikeli olduğuna dikkat çekti, ayrıca bunun durumu daha da tırmandırıp insani krizi artıracağı uyarısını yaptı.
‘Gıda sıkıntısının asıl nedeni Batı’nın yaptırımları ve hatalı politikaları’
Taraflar ayrıca gıda güvenliğinin sağlanması konusunu etraflıca ele aldı. Putin, gerekçelere ve somut verilere atıfta bulunarak gıda tedariğinde yaşanan sıkıntıların asıl nedenlerini açıkladı. Bu sıkıntıların Batı ülkelerinin hatalı ekonomik ve mali politikalarının ve Rusya’ya karşı yaptırımların bir sonucu olduğu kaydedildi.
Görüşmede Karadeniz’deki limanlar üzerinden Ukrayna’nın tahılının sevkiyatının yapılması da dahil olmak üzere, engelsiz tahıl ihracatı yolları bulmak için Rusya’nın katkıda bulunmaya hazır olduğu vurgulandı.
Rusya’nın gübre ve tarım ürünlerinin sevkiyatının artmasının küresel gıda piyasasındaki gerginliği azaltmaya yardımcı olacağı, bunun için bu alandaki kısıtlamaların kaldırılması gerektiği belirtildi.