https://tr.sputniknews.com/20220528/roscosmos-rusya-ve-cin-ay-arastirma-ussu-ile-ilgili-anlasmayi-imzalamaya-neredeyse-hazir-1056769171.html
Roscosmos: Rusya ve Çin, Ay araştırma üssü ile ilgili anlaşmayı imzalamaya neredeyse hazır
Roscosmos: Rusya ve Çin, Ay araştırma üssü ile ilgili anlaşmayı imzalamaya neredeyse hazır
Rusya federal uzay ajansı Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin, Rusya ve Çin arasında Ay’da araştırma üssünün kurulmasına ilişkin anlaşmanın neredeyse imzaya... 28.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-28T17:40+0300
2022-05-28T17:40+0300
2022-05-28T17:40+0300
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Rossiya 24 televizyonuna konuk olan Rogozin, konuya ilişkin açıklamasında Rusya ve Çin arasında Uluslararası Ay Araştırma Üssü’nün kurulmasına ilişkin anlaşmanın imzaya yakın bir aşamada olduğunu söyledi.Rogozin, “Çin ile şu anda Ay Araştırma Üssü’nün kurulmasına ilişkin hükümetler arası anlaşma imzalamaya neredeyse hazırız” ifadelerini kullandı.
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rusya, çin, roscosmos, ay
Roscosmos: Rusya ve Çin, Ay araştırma üssü ile ilgili anlaşmayı imzalamaya neredeyse hazır
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Rusya federal uzay ajansı Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin, Rusya ve Çin arasında Ay’da araştırma üssünün kurulmasına ilişkin anlaşmanın neredeyse imzaya hazır durumda olduğunu belirtti.
Rossiya 24 televizyonuna konuk olan Rogozin, konuya ilişkin açıklamasında Rusya ve Çin arasında Uluslararası Ay Araştırma Üssü’nün kurulmasına ilişkin anlaşmanın imzaya yakın bir aşamada olduğunu söyledi.
Rogozin, “Çin ile şu anda Ay Araştırma Üssü’nün kurulmasına ilişkin hükümetler arası anlaşma imzalamaya neredeyse hazırız” ifadelerini kullandı.