https://tr.sputniknews.com/20220528/roscosmos-rusya-ve-cin-ay-arastirma-ussu-ile-ilgili-anlasmayi-imzalamaya-neredeyse-hazir-1056769171.html

Roscosmos: Rusya ve Çin, Ay araştırma üssü ile ilgili anlaşmayı imzalamaya neredeyse hazır

Roscosmos: Rusya ve Çin, Ay araştırma üssü ile ilgili anlaşmayı imzalamaya neredeyse hazır

Rusya federal uzay ajansı Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin, Rusya ve Çin arasında Ay’da araştırma üssünün kurulmasına ilişkin anlaşmanın neredeyse imzaya... 28.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-28T17:40+0300

2022-05-28T17:40+0300

2022-05-28T17:40+0300

türkiye

rusya

çin

roscosmos

ay

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/10/1056398199_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_baed454ccdc2e2b082b72efbb95d8ab7.jpg

Rossiya 24 televizyonuna konuk olan Rogozin, konuya ilişkin açıklamasında Rusya ve Çin arasında Uluslararası Ay Araştırma Üssü’nün kurulmasına ilişkin anlaşmanın imzaya yakın bir aşamada olduğunu söyledi.Rogozin, “Çin ile şu anda Ay Araştırma Üssü’nün kurulmasına ilişkin hükümetler arası anlaşma imzalamaya neredeyse hazırız” ifadelerini kullandı.

türkiye

rusya

çin

ay

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, çin, roscosmos, ay