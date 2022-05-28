https://tr.sputniknews.com/20220528/rus-disisleri-rusya-hipersonik-silah-gelistirmede-abdnin-cok-onunde-1056766639.html

Rus Dışişleri: Rusya, hipersonik silah geliştirmede ABD'nin çok önünde

Rus Dışişleri: Rusya, hipersonik silah geliştirmede ABD'nin çok önünde

Rusya Dışişleri Bakanlığı Silah Kontrol Dairesi Başkanı Vladimir Yermakov, Rusya’nın hipersonik silah geliştirme bakımından ABD'nin açık arayla önünde olduğunu... 28.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-28T15:34+0300

2022-05-28T15:34+0300

2022-05-28T15:34+0300

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hipersonik füze

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Rus basınına ABD’nin ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon) programı kapsamında hipersonik silah prototipi ile yaptığı denemeyi yorumlayan Yermakov, Rusya’nın bu alanda ABD'nin açık arayla önünde olduğunu söyledi ve şöyle devam etti:“Bizim için bu, amacı ABD’nin küresel füze savunma sistemini garantili bir şekilde aşma imkanının yanı sıra stratejik istikrarın güvenilir bir şekilde korunmasını sağlamak olan kaçınılmaz bir adımdı.”‘Operasyon tamamlanıncaya kadar Rusya ve ABD’nin stratejik istikrar konulu diyaloğa dönmesi çok zor’Batılı ülkelerin Rusya ile vekalet savaşı yürütme stratejisini seçtiklerine dikkat çeken Yermakov, Moskova’nın Batı’nın yönettiği Kiev’in tehdit altına koyduğu temel çıkarlarını sert biçimde savunmak zorunda olduğu mevcut koşullarda Rusya ve ABD’nin Amerikan tarafından askıya alınan stratejik istikrar konulu diyaloğa operasyon sona ermeden neredeyse imkansız olduğunu ifade etti.‘ABD ile New START üzerindeki diyaloğun sürmesini bekliyoruz’Rusya’nın süresi 2026’da sona erecek olan yeni Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması’nın (New START) kapsadığı konularda ABD ile diyaloğun sürmesini beklediğini söyleyen Yermakov, “Rusya’nın bu konuda ABD ile etkileşiminin kesilmediğini netleştirmek isterim. Bunun için verilen şekillerde uygulanmasına ilişkin hususların değerlendirilmesi devam ediyor, gerekli veri alışverişi ve bildirimler yapılıyor. Bildiğiniz gibi Şubat 2026'ya kadar uzatılan anlaşmanın sonuna kadar bu tür çalışmaların devam etmesini bekliyoruz” diye konuştu.‘ABD çatışmayı tırmandırmaya devam ederse silahlar ile ilgili diyalog imkansız hale gelecek’ABD’nin çatışmayı tırmandırmaya devam etme yolunu seçebileceğine dikkat çeken Yermakov, o halde Washington ve Moskova’nın silahlar üzerindeki diyaloğun imkansız hale geleceğini ifade etti.‘ABD’den Ukrayna’daki askeri-biyolojik faaliyetleri ile ilgili somut yanıtlar talep edeceğiz’Yermakov, Rusya’nın ABD ve müttefiklerinden Ukrayna'daki askeri-biyolojik faaliyetler ile ilgili kapsayıcı bilgi ve belgeleri talep etmeyi planladığı bilgisini verdi.Rus diplomat, Moskova’nın ayrıca ABD’nin Ukrayna topraklarındaki askeri-biyolojik faaliyetleri ile ilgili konuları BM Güvenlik Konseyi’nin açık oturumlarında da gündeme getirmek niyetinde olduğunu sözlerine ekledi.

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rusya, hipersonik, hipersonik füze, abd