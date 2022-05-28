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Rusya Dışişleri: ABD'nin Rus medyasını engelleme talebi, ‘liberalizm diktatörlüğünün’ tezahürüdür
Rusya Dışişleri: ABD'nin Rus medyasını engelleme talebi, ‘liberalizm diktatörlüğünün’ tezahürüdür
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD büyükelçilerinin Rus medyasının faaliyetlerini engelleme talebine ilişiklin, "tüm görkemiyle liberalizm... 28.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-28T17:58+0300
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2022-05-28T18:08+0300
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rusya dışişleri bakanlığı
abd
mariya zaharova
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, ABD büyükelçilerinin Rus medyasının faaliyetlerini engelleme talebini ‘liberalizm diktatörlüğünün’ tezahürü olarak nitelendirdi.Zaharova, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
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rusya dışişleri bakanlığı, abd, mariya zaharova
Rusya Dışişleri: ABD'nin Rus medyasını engelleme talebi, ‘liberalizm diktatörlüğünün’ tezahürüdür
17:58 28.05.2022 (güncellendi: 18:08 28.05.2022) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD büyükelçilerinin Rus medyasının faaliyetlerini engelleme talebine ilişiklin, "tüm görkemiyle liberalizm diktatörlüğü" ifadelerini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, ABD büyükelçilerinin Rus medyasının faaliyetlerini engelleme talebini ‘liberalizm diktatörlüğünün’ tezahürü olarak nitelendirdi.
Zaharova, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Ülke dışındaki ABD büyükelçilerinin yeni bir eğlencesi oldu. Histerik bir şekilde diğer ülkelerden Rus medyasının faaliyetlerinin engellenmesini talep ediyorlar. İşte tüm görkemiyle liberalizm diktatörlüğü.”