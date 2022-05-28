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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220528/rusya-savunma-bakanligi-krasniy-liman-kenti-ukraynali-asiri-milliyetcilerden-tamamen-kurtarildi-1056763666.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Krasnıy Liman kenti Ukraynalı aşırı milliyetçilerden tamamen kurtarıldı
Rusya Savunma Bakanlığı: Krasnıy Liman kenti Ukraynalı aşırı milliyetçilerden tamamen kurtarıldı
Rusya Savunma Bakanlığı'na göre, Krasnıy Liman kenti Ukraynalı aşırı milliyetçilerden tamamen kurtarıldı. 28.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-28T12:29+0300
2022-05-28T12:29+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, “Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Milisleri ve Rus Silahlı Kuvvetleri’nin ortak faaliyetleri sonucunda Krasnıy Liman kenti Ukraynalı aşırı milliyetçilerden tamamen kurtarıldı” ifadelerini kullandı.Rus hava araçları gün içinde Ukrayna ordusuna ait altı komuta merkezini, bir iletişim merkezini, dört mühimmat deposunu, iki Grad bataryasını ve ayrıca 50 asker ve teçhizat toplanma alanını vurdu. Saldırılar neticesinde 260’tan fazla aşırı milliyetçi ortadan kaldırıldı.Rus Hava Kuvvetleri’nin yüksek hassasiyetli füzeleriyle Bahmut köyünde Ukrayna ordusunun 30. mekanize tugayının komuta merkezi, Soledar yerleşiminde de bölgesel savunma komuta merkezi vuruldu.Ayrıca beş komuta ve gözlem merkezinin yanı sıra 17 asker ve teçhizat toplanma alanı ortadan kaldırıldı. Nırkovo, Bahmut, Mironovka’da dört mühimmat deposu imha edildi.Rus hava savunma sistemleri, Zaporojye bölgesine bağlı Orehovo yerleşiminde Ukrayna'ya ait bir Mi-8 helikopterini düşürdü. Ayrıca 18 insansız hava aracı havada vuruldu.Füze ve topçu birlikleri 57 komuta merkezi, 618 asker ve teçhizat toplanma alanını, 42 topçu atış mevzii, iki Grad çoklu roketatar sistemi bataryası imha edildi.Özel askeri operasyonun başından bu yana 182 uçak, 128 helikopter, 1045 insansız hava aracı, 324 uçaksavar füze sistemi, 3297 tank ve başka zırhlı muharebe aracı, 444 çoklu roketatar sistemi 1714 topçu silahının yanı sıra 3245 adet özel askeri araç ortadan kaldırıldı.
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rusya savunma bakanlığı

Rusya Savunma Bakanlığı: Krasnıy Liman kenti Ukraynalı aşırı milliyetçilerden tamamen kurtarıldı

12:29 28.05.2022
© SputnikRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2022
© Sputnik
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Rusya Savunma Bakanlığı'na göre, Krasnıy Liman kenti Ukraynalı aşırı milliyetçilerden tamamen kurtarıldı.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, “Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Milisleri ve Rus Silahlı Kuvvetleri’nin ortak faaliyetleri sonucunda Krasnıy Liman kenti Ukraynalı aşırı milliyetçilerden tamamen kurtarıldı” ifadelerini kullandı.
Rus hava araçları gün içinde Ukrayna ordusuna ait altı komuta merkezini, bir iletişim merkezini, dört mühimmat deposunu, iki Grad bataryasını ve ayrıca 50 asker ve teçhizat toplanma alanını vurdu. Saldırılar neticesinde 260’tan fazla aşırı milliyetçi ortadan kaldırıldı.
Rus Hava Kuvvetleri’nin yüksek hassasiyetli füzeleriyle Bahmut köyünde Ukrayna ordusunun 30. mekanize tugayının komuta merkezi, Soledar yerleşiminde de bölgesel savunma komuta merkezi vuruldu.
Ayrıca beş komuta ve gözlem merkezinin yanı sıra 17 asker ve teçhizat toplanma alanı ortadan kaldırıldı. Nırkovo, Bahmut, Mironovka’da dört mühimmat deposu imha edildi.
Rus hava savunma sistemleri, Zaporojye bölgesine bağlı Orehovo yerleşiminde Ukrayna'ya ait bir Mi-8 helikopterini düşürdü. Ayrıca 18 insansız hava aracı havada vuruldu.
Füze ve topçu birlikleri 57 komuta merkezi, 618 asker ve teçhizat toplanma alanını, 42 topçu atış mevzii, iki Grad çoklu roketatar sistemi bataryası imha edildi.
Özel askeri operasyonun başından bu yana 182 uçak, 128 helikopter, 1045 insansız hava aracı, 324 uçaksavar füze sistemi, 3297 tank ve başka zırhlı muharebe aracı, 444 çoklu roketatar sistemi 1714 topçu silahının yanı sıra 3245 adet özel askeri araç ortadan kaldırıldı.
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