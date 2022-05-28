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Sahte dolarla yakalanan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı
Sahte dolarla yakalanan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı
İstanbul'da internetten satın aldığı sahte paralarla Samsun'a gelen yabancı uyruklu bir kişi, polis tarafından sahte paralarla yakalanıp çıkarıldığı mahkemece... 28.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-28T01:22+0300
2022-05-28T01:22+0300
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yabancı uyruklu
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İstanbul'dan Samsun'a gelen 26 yaşındaki Irak uyruklu Mustafa D.K.K., daha önce karıştığı bir olayla ilgili Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınınca, aracında ve üzerinde yapılan aramada 8 adet 100'lük ve 65 adet de 50'lik olmak üzere toplamda 4 bin 50 sahte Amerikan Doları ele geçirildi.Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Mustafa D.K.K.'nin, "Paraları İstanbul'da internet üzerinde gördüğüm ilandan aldım. 4 bin dolara 2 bin dolar ödedim. Bana paranın Irak'ta geçerli olmadığını ancak Türkiye'de geçerli olduğunu söylediler. Sahte olduğunu bilmiyordum" dediği öğrenildi.Nöbetçi mahkemeye ifade veren Mustafa D.K.K. bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
https://tr.sputniknews.com/20220525/kocaelinde-sahte-dis-hekimi-operasyonu-yabanci-uyruklu-bir-kisi-yakalandi-1056680113.html
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sahte, sahte para, yabancı uyruklu, dolar, istanbul, polis

Sahte dolarla yakalanan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı

01:22 28.05.2022
© İHAİstanbul'da internetten satın aldığı sahte paralarla Samsun'a gelen yabancı uyruklu bir kişi, polis tarafından sahte paralarla yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İstanbul'da internetten satın aldığı sahte paralarla Samsun'a gelen yabancı uyruklu bir kişi, polis tarafından sahte paralarla yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2022
© İHA
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İstanbul'da internetten satın aldığı sahte paralarla Samsun'a gelen yabancı uyruklu bir kişi, polis tarafından sahte paralarla yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İstanbul'dan Samsun'a gelen 26 yaşındaki Irak uyruklu Mustafa D.K.K., daha önce karıştığı bir olayla ilgili Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınınca, aracında ve üzerinde yapılan aramada 8 adet 100'lük ve 65 adet de 50'lik olmak üzere toplamda 4 bin 50 sahte Amerikan Doları ele geçirildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Mustafa D.K.K.'nin, "Paraları İstanbul'da internet üzerinde gördüğüm ilandan aldım. 4 bin dolara 2 bin dolar ödedim. Bana paranın Irak'ta geçerli olmadığını ancak Türkiye'de geçerli olduğunu söylediler. Sahte olduğunu bilmiyordum" dediği öğrenildi.
Nöbetçi mahkemeye ifade veren Mustafa D.K.K. bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, kendisini diş hekimi olarak tanıtıp, muayenehane açan yabancı uyruklu kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Muayenehanede yapılan aramada çok sayıda tıbbi malzeme, 5 adet randevu ve kasa defteri ele geçirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2022
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Kocaeli'nde sahte diş hekimi operasyonu: Yabancı uyruklu bir kişi yakalandı
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