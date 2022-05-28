https://tr.sputniknews.com/20220528/sahte-dolarla-yakalanan-yabanci-uyruklu-sahis-tutuklandi-1056757298.html

Sahte dolarla yakalanan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı

Sahte dolarla yakalanan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı

İstanbul'da internetten satın aldığı sahte paralarla Samsun'a gelen yabancı uyruklu bir kişi, polis tarafından sahte paralarla yakalanıp çıkarıldığı mahkemece... 28.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-28T01:22+0300

2022-05-28T01:22+0300

2022-05-28T01:22+0300

türkiye

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istanbul

polis

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İstanbul'dan Samsun'a gelen 26 yaşındaki Irak uyruklu Mustafa D.K.K., daha önce karıştığı bir olayla ilgili Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınınca, aracında ve üzerinde yapılan aramada 8 adet 100'lük ve 65 adet de 50'lik olmak üzere toplamda 4 bin 50 sahte Amerikan Doları ele geçirildi.Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Mustafa D.K.K.'nin, "Paraları İstanbul'da internet üzerinde gördüğüm ilandan aldım. 4 bin dolara 2 bin dolar ödedim. Bana paranın Irak'ta geçerli olmadığını ancak Türkiye'de geçerli olduğunu söylediler. Sahte olduğunu bilmiyordum" dediği öğrenildi.Nöbetçi mahkemeye ifade veren Mustafa D.K.K. bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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