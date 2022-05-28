https://tr.sputniknews.com/20220528/sahte-dolarla-yakalanan-yabanci-uyruklu-sahis-tutuklandi-1056757298.html
Sahte dolarla yakalanan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı
Sahte dolarla yakalanan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı
İstanbul'da internetten satın aldığı sahte paralarla Samsun'a gelen yabancı uyruklu bir kişi, polis tarafından sahte paralarla yakalanıp çıkarıldığı mahkemece... 28.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-28T01:22+0300
2022-05-28T01:22+0300
2022-05-28T01:22+0300
türkiye
sahte
sahte para
yabancı uyruklu
dolar
istanbul
polis
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1c/1056757370_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_39236ad8317eb09ee01406610dfe7f30.jpg
İstanbul'dan Samsun'a gelen 26 yaşındaki Irak uyruklu Mustafa D.K.K., daha önce karıştığı bir olayla ilgili Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınınca, aracında ve üzerinde yapılan aramada 8 adet 100'lük ve 65 adet de 50'lik olmak üzere toplamda 4 bin 50 sahte Amerikan Doları ele geçirildi.Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Mustafa D.K.K.'nin, "Paraları İstanbul'da internet üzerinde gördüğüm ilandan aldım. 4 bin dolara 2 bin dolar ödedim. Bana paranın Irak'ta geçerli olmadığını ancak Türkiye'de geçerli olduğunu söylediler. Sahte olduğunu bilmiyordum" dediği öğrenildi.Nöbetçi mahkemeye ifade veren Mustafa D.K.K. bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
https://tr.sputniknews.com/20220525/kocaelinde-sahte-dis-hekimi-operasyonu-yabanci-uyruklu-bir-kisi-yakalandi-1056680113.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1c/1056757370_96:0:696:450_1920x0_80_0_0_71781971c65accf76e782b85ac528121.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sahte, sahte para, yabancı uyruklu, dolar, istanbul, polis
Sahte dolarla yakalanan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı
Abone ol
İstanbul'da internetten satın aldığı sahte paralarla Samsun'a gelen yabancı uyruklu bir kişi, polis tarafından sahte paralarla yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İstanbul'dan Samsun'a gelen 26 yaşındaki Irak uyruklu Mustafa D.K.K., daha önce karıştığı bir olayla ilgili Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınınca, aracında ve üzerinde yapılan aramada 8 adet 100'lük ve 65 adet de 50'lik olmak üzere toplamda 4 bin 50 sahte Amerikan Doları ele geçirildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Mustafa D.K.K.'nin, "Paraları İstanbul'da internet üzerinde gördüğüm ilandan aldım. 4 bin dolara 2 bin dolar ödedim. Bana paranın Irak'ta geçerli olmadığını ancak Türkiye'de geçerli olduğunu söylediler. Sahte olduğunu bilmiyordum" dediği öğrenildi.
Nöbetçi mahkemeye ifade veren Mustafa D.K.K. bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.