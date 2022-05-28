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https://tr.sputniknews.com/20220528/tekirdagda-kanal-suyu-kirmizi-akmaya-basladi-1056772937.html
Tekirdağ'da kanal suyu kırmızı akmaya başladı
Tekirdağ'da kanal suyu kırmızı akmaya başladı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, Çorlu Deresi'ne dökülen bir kanaldaki su kırmızı akmaya başladı. 28.05.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
tekirdağ
dere
kanal
kırmızı
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Tekirdağ'da Çorlu Deresi'ne, oradan da Ergene Nehri'ne karışan kanalın suyunun kırmızı aktığını gören ilçe sakinleri duruma tepki gösterdi.Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir fabrikadan bırakıldığı tahmin edilen kimyasal atığın suyun rengini etkilediği tahmin ediliyor.Dereye 2018 yılında atık suyunu akıtarak, nehrin renginin değişmesine sebep oldukları gerekçesiyle 3 işletmeye 291 bin 755 lira ceza uygulanmıştı.
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tekirdağ, dere, kanal, kırmızı

Tekirdağ'da kanal suyu kırmızı akmaya başladı

21:30 28.05.2022 (güncellendi: 21:31 28.05.2022)
© AATekirdağ'da kanal suyu kırmızı akmaya başladı
Tekirdağ'da kanal suyu kırmızı akmaya başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2022
© AA
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, Çorlu Deresi'ne dökülen bir kanaldaki su kırmızı akmaya başladı.
Tekirdağ'da Çorlu Deresi'ne, oradan da Ergene Nehri'ne karışan kanalın suyunun kırmızı aktığını gören ilçe sakinleri duruma tepki gösterdi.
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir fabrikadan bırakıldığı tahmin edilen kimyasal atığın suyun rengini etkilediği tahmin ediliyor.
Dereye 2018 yılında atık suyunu akıtarak, nehrin renginin değişmesine sebep oldukları gerekçesiyle 3 işletmeye 291 bin 755 lira ceza uygulanmıştı.
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