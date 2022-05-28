https://tr.sputniknews.com/20220528/thy-ucagi-ariza-nedeniyle-litvanyaya-yonlendirildi-1056767027.html

THY uçağı arıza nedeniyle Litvanya'ya yönlendirildi

THY uçağı arıza nedeniyle Litvanya'ya yönlendirildi

İstanbul- Moskova seferini yapan Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçak, teknik arıza nedeniyle Litvanya’nın Vilnus Havalimanı'na yönlendirildi. 28.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-28T15:47+0300

2022-05-28T15:47+0300

2022-05-28T15:47+0300

türkiye

thy

türk hava yolları (thy)

litvanya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/03/1044181793_0:24:1601:924_1920x0_80_0_0_c250abd7fb473dc59b82c55015d7affa.jpg

THY'nin TK-413 sefer sayılı Airbus 321 tipi uçağı sabah 07.45'te Moskova seferini yapmak üzere İstanbul Havalimanı'ndan havalandı. Belarus Hava Sahası üzerindeyken uçakta teknik arıza meydana geldi. Bir süre Belarus Hava Sahası'nda tur atan uçak, daha sonra Litvanya’nın Vilnus Havalimanı'na yönlendirildi.

türkiye

litvanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

thy, türk hava yolları (thy), litvanya