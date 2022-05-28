https://tr.sputniknews.com/20220528/thy-ucagi-ariza-nedeniyle-litvanyaya-yonlendirildi-1056767027.html
THY uçağı arıza nedeniyle Litvanya'ya yönlendirildi
THY uçağı arıza nedeniyle Litvanya'ya yönlendirildi
İstanbul- Moskova seferini yapan Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçak, teknik arıza nedeniyle Litvanya’nın Vilnus Havalimanı'na yönlendirildi. 28.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-28T15:47+0300
2022-05-28T15:47+0300
2022-05-28T15:47+0300
türkiye
thy
türk hava yolları (thy)
litvanya
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THY'nin TK-413 sefer sayılı Airbus 321 tipi uçağı sabah 07.45'te Moskova seferini yapmak üzere İstanbul Havalimanı'ndan havalandı. Belarus Hava Sahası üzerindeyken uçakta teknik arıza meydana geldi. Bir süre Belarus Hava Sahası'nda tur atan uçak, daha sonra Litvanya’nın Vilnus Havalimanı'na yönlendirildi.
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thy, türk hava yolları (thy), litvanya
THY uçağı arıza nedeniyle Litvanya'ya yönlendirildi
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İstanbul- Moskova seferini yapan Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçak, teknik arıza nedeniyle Litvanya’nın Vilnus Havalimanı'na yönlendirildi.
THY'nin TK-413 sefer sayılı Airbus 321 tipi uçağı sabah 07.45'te Moskova seferini yapmak üzere İstanbul Havalimanı'ndan havalandı.
Belarus Hava Sahası üzerindeyken uçakta teknik arıza meydana geldi.
Bir süre Belarus Hava Sahası'nda tur atan uçak, daha sonra Litvanya’nın Vilnus Havalimanı'na yönlendirildi.