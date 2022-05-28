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Togg'un ilk C-SUV gövdesi Gemlik tesislerindeki robot hatlarda üretildi
Togg'un ilk C-SUV gövdesi Gemlik tesislerindeki robot hatlarda üretildi
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (Togg) sosyal medya hesabından paylaşılan bilgiye göre Togg'un ilk C-SUV gövdesi Gemlik tesislerindeki robot hatlarda... 28.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-28T18:44+0300
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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (Togg) ilk C-SUV gövdesinin robot hatlarda başarıyla üretildiği bildirildi.Togg'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Gemlik tesislerindeki çalışmalarda kilit aşamalardan birinin daha kusursuz şekilde tamamlandığı belirtildi.Üretim faaliyetlerinin yer aldığı bir videonun da paylaşıldığı Twitte şu ifadelere yer verildi:
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Togg'un ilk C-SUV gövdesi Gemlik tesislerindeki robot hatlarda üretildi

18:44 28.05.2022 (güncellendi: 18:45 28.05.2022)
© AATOGG
TOGG - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2022
© AA
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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (Togg) sosyal medya hesabından paylaşılan bilgiye göre Togg'un ilk C-SUV gövdesi Gemlik tesislerindeki robot hatlarda üretildi.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (Togg) ilk C-SUV gövdesinin robot hatlarda başarıyla üretildiği bildirildi.
Togg'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Gemlik tesislerindeki çalışmalarda kilit aşamalardan birinin daha kusursuz şekilde tamamlandığı belirtildi.
Üretim faaliyetlerinin yer aldığı bir videonun da paylaşıldığı Twitte şu ifadelere yer verildi:
"Deneme üretimine adım adım yaklaştığımız Gemlik Tesisimizdeki çalışmalarda kilit aşamalardan birini daha kusursuz şekilde tamamladık. Parça kontrol ve doğrulamaları ardından ilk C-SUV gövdesini robot hatlarımızda başarıyla ürettik."
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