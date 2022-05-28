https://tr.sputniknews.com/20220528/toggun-ilk-c-suv-govdesi-gemlik-tesislerindeki-robot-hatlarda-uretildi-1056770208.html

Togg'un ilk C-SUV gövdesi Gemlik tesislerindeki robot hatlarda üretildi

Togg'un ilk C-SUV gövdesi Gemlik tesislerindeki robot hatlarda üretildi

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (Togg) sosyal medya hesabından paylaşılan bilgiye göre Togg'un ilk C-SUV gövdesi Gemlik tesislerindeki robot hatlarda... 28.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-28T18:44+0300

2022-05-28T18:44+0300

2022-05-28T18:45+0300

türkiye

togg

twitter

üretim

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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (Togg) ilk C-SUV gövdesinin robot hatlarda başarıyla üretildiği bildirildi.Togg'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Gemlik tesislerindeki çalışmalarda kilit aşamalardan birinin daha kusursuz şekilde tamamlandığı belirtildi.Üretim faaliyetlerinin yer aldığı bir videonun da paylaşıldığı Twitte şu ifadelere yer verildi:

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togg, twitter , üretim